«Нафтогаз» обещает арестовать европейские активы «Газпрома», но не красть российский газ

Об этом Reuters сообщил коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

«Для нас ясно, что они «Газпром» не будет платить, поэтому мы начнем арестовывать их газ и другие активы «Газпрома» в Европе, а не в Украине . Мы пойдем в суды в Европе», — заявил он.

Витренко добавил, что «Нафтогаз» не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется по украинской газотранспортной системе (ГТС) европейским клиентам «Газпрома».

«Мы не хотим создавать какую-либо политическую двусмысленность здесь, и в ЕС , что Украина не является надежной транзитной страной», — объяснил Витренко.

Он также предположил, что «Газпром» может полностью прекратить транзит газа через Украину в 2020 году, перенаправив его новыми газопроводами.