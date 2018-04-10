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«Нафтогаз» обещает арестовать европейские активы «Газпрома», но не красть российский газ
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«Нафтогаз» обещает арестовать европейские активы «Газпрома», но не красть российский газ 

Украина.ру 59 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом Reuters сообщил коммерческий директор НАК Юрий Витренко.
«Для нас ясно, что они «Газпром» не будет платить, поэтому мы начнем арестовывать их газ и другие активы «Газпрома» в Европе, а не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе», — заявил он.
Витренко добавил, что «Нафтогаз» не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется по украинской газотранспортной системе (ГТС) европейским клиентам «Газпрома».
«Мы не хотим создавать какую-либо политическую двусмысленность здесь, и в ЕС, что Украина не является надежной транзитной страной», — объяснил Витренко.
Он также предположил, что «Газпром» может полностью прекратить транзит газа через Украину в 2020 году, перенаправив его новыми газопроводами.
По его мнению, таким образом Россия якобы хочет наказать Украину. В том же ключе до этого высказался и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Он предупредил европейских партнеров о том, новые газопроводы, по его мнению, угрожают не только Украине, но и всей Европе. Коболев уверен, что таким образом Россия готовится к военному противостоянию с ЕС или готовится нанести экономический удар, который выльется для Киева в миллиардные потери.
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