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Москвич заметил лису на Шоссейной улице
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Москвич заметил лису на Шоссейной улице 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
С наступлением тепла звери вышли из своих укрытий и нор.
Житель Юго-Восточного округа столицы Александр Шинкаренко заметил лису около дома 72 по Шоссейной улице. Пытаясь закрыть окно, он увидел под своими окнами какое-то шевеление.
— Приглядевшись, я понял, что это настоящая лиса, которая пытается найти что-то съестное под окнами. Поскольку там было темно, я быстро схватил свой фотоаппарат, включил автоматическую вспышку и успел сделать только один кадр — лиса тут же убежала, а снимал я, что называется «вслепую». Раньше ничего подобного возле моего дома не было — видимо, экологическая обстановка в моей районе улучшается — возвращаются птицы, и вот даже хищные звери, — рассказал «ВМ» Александр Шинкаренко.
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