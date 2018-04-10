Москвич заметил лису на Шоссейной улице

С наступлением тепла звери вышли из своих укрытий и нор.

Житель Юго-Восточного округа столицы Александр Шинкаренко заметил лису около дома 72 по Шоссейной улице. Пытаясь закрыть окно, он увидел под своими окнами какое-то шевеление.

— Приглядевшись, я понял, что это настоящая лиса, которая пытается найти что-то съестное под окнами. Поскольку там было темно, я быстро схватил свой фотоаппарат, включил автоматическую вспышку и успел сделать только один кадр — лиса тут же убежала, а снимал я, что называется «вслепую». Раньше ничего подобного возле моего дома не было — видимо, экологическая обстановка в моей районе улучшается — возвращаются птицы, и вот даже хищные звери, — рассказал «ВМ» Александр Шинкаренко.

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