В Банке России назвали главный риск санкций США

В связи с этим Швецов назвал «адекватной» нынешнюю ситуацию с повышенной волатильностью российского рубля и заверил, что Центробанк не намерен принимать каких-то регулирующих мер для снижения этой волатильности. «Мне кажется, надо ждать ясности, — добавил первый зампред ЦБ. — Когда юристы сядут, оценят, инвесторы придут в себя».

Глава ЦБ Эдбвира Набиуллина также заявляла, что российским рынкам потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к новым условиям функционирования. Она признала, что изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику, поскольку у нас открытая экономика с большой долей экспорта и большим количеством крупных, экспортно ориентированных компаний. Но главный банкир России заверила, что имеющийся в распоряжении ЦБ РФ инструментарий позволит ограничить до разумных пределов влияние новых санкций на инфляцию.