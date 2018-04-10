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В Банке России назвали главный риск санкций США
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В Банке России назвали главный риск санкций США 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Российская Газета
«Неясность новых санкций США против России можно назвать их главным риском», — заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов. Он пояснил, что пока не всем понятно, как юридически интерпретировать объявленные Минфином США меры против российских компаний.
В связи с этим Швецов назвал «адекватной» нынешнюю ситуацию с повышенной волатильностью российского рубля и заверил, что Центробанк не намерен принимать каких-то регулирующих мер для снижения этой волатильности. «Мне кажется, надо ждать ясности, — добавил первый зампред ЦБ. — Когда юристы сядут, оценят, инвесторы придут в себя».
Глава ЦБ Эдбвира Набиуллина также заявляла, что российским рынкам потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к новым условиям функционирования. Она признала, что изменение внешних условий не может не влиять на российскую экономику, поскольку у нас открытая экономика с большой долей экспорта и большим количеством крупных, экспортно ориентированных компаний. Но главный банкир России заверила, что имеющийся в распоряжении ЦБ РФ инструментарий позволит ограничить до разумных пределов влияние новых санкций на инфляцию.
А российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает легитимными введенные США новые санкции против РФ. "Правительство России оставляет за собой право на ответные меры”, — предупредил глава кабинета.
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