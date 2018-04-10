«Нужно время на адаптацию»: Набиуллина прокомментировала ослабление рубля

Она не стала отрицать, рубль среагировал на введение санкций падением, но заверила, что постепенно все стабилизируется.

Пятничные события вызывают коррекцию. Для участников рынка пока не совсем понятны последствия, идет осмысление

— Эльвира Набиуллина.

Она добавила, что плавающий курс рубля является нормальной реакцией валюты на внешние шоки, и заявила, что пока рисков для финансовой стабильности России нет. В случае их возникновения у Центробанка есть необходимые рычаги противодействия.

Плавающий курс рубля является одним из амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков

— Эльвира Набиуллина.

Фондовый рынок России рухнул в понедельник из-за санкций, введенных США в пятницу. В санкционный список попали семь российских компаний и 12 подконтрольных им организаций. Также в «черный список» вошли высокопоставленные чиновники. Совокупные потери российских долларовых миллионеров за день оцениваются в 12 миллиардов долларов.

Во вторник, 10 апреля, курс евро превысил отметку в 78 рублей. Один доллар стоит 63 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.