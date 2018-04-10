Ещё
«Нужно время на адаптацию»: Набиуллина прокомментировала ослабление рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков

«Нужно время на адаптацию»: Набиуллина прокомментировала ослабление рубля 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: dp.ru
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина выразила уверенность, что экономика России адаптируется к новым условиям. Ее слова передает ТАСС.
Она не стала отрицать, рубль среагировал на введение санкций падением, но заверила, что постепенно все стабилизируется.
Пятничные события вызывают коррекцию. Для участников рынка пока не совсем понятны последствия, идет осмысление
— Эльвира Набиуллина.
Она добавила, что плавающий курс рубля является нормальной реакцией валюты на внешние шоки, и заявила, что пока рисков для финансовой стабильности России нет. В случае их возникновения у Центробанка есть необходимые рычаги противодействия.
Плавающий курс рубля является одним из амортизаторов и абсорбаторов внешних шоков
— Эльвира Набиуллина.
Фондовый рынок России рухнул в понедельник из-за санкций, введенных США в пятницу. В санкционный список попали семь российских компаний и 12 подконтрольных им организаций. Также в «черный список» вошли высокопоставленные чиновники. Совокупные потери российских долларовых миллионеров за день оцениваются в 12 миллиардов долларов.
Во вторник, 10 апреля, курс евро превысил отметку в 78 рублей. Один доллар стоит 63 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
360tv.ru: последние новости
Глава Совета народных депутатов Кузбасса сложил полномочия В России решили ввести ГОСТ на маникюр Российский Т‐90СМ напечатали на 3D‐принтере
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МиГ-31 превратили в крылатую ракету79
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148104
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков142
Познер ответил на вопрос о совете Путину33
Рубль продолжил резкое падение411
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
01:09
Взлет НЛО из Зоны 51 попал на видео
Наука и техника
04:14
Москвичам пообещали похолодание и дождь
Погода Новости Москвы
00:44
Скульптуры работы Мотовилова открыли после реставрации
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение