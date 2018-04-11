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Депутат Думы Иркутска Алексей Распутин организовал проведение первого Благотворительного весеннего фестиваля добрых дел
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Депутат Думы Иркутска Алексей Распутин организовал проведение первого Благотворительного весеннего фестиваля добрых дел 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
Депутат Думы города Иркутска по одномандатному избирательному округу
№22 Алексей Распутин выступил организатором первого Благотворительного
весеннего фестиваля добрых дел. Он пройдет 22 апреля с 10.00 до 22.00 на  арт-заводе Доренберг (ул. Баррикад, 51/1). Проект направлен на  популяризацию благотворительности среди иркутян и гостей города.
Организаторы решили объединить некоммерческие и коммерческие
организации, тех, кто готов оказывать помощь, и тех, кто нуждается в  помощи.
Благотворительный фестиваль — это площадка для коммуникаций, это  возможность выбрать удобный и приятный способ помогать и возможность
развиваться, расширять базу доноров и волонтеров, знакомиться друг с  другом, увеличивать количество добрых дел в одном городе.
«Мы планируем, что у нас будет около 100 участников фестиваля, 12  рабочих часов. Насыщенная программа. Мероприятия, включённые в  программу, будут проводиться строго по расписанию. Это удобно, потому
что присоединиться к нам можно в любое время, выбрать любые интересующие
Вас мероприятия и приехать именно на них», — отметил депутат Алексей
Распутин.
В течение всего дня фестиваля будут работать: ярмарка — продажа
иркутских рукодельниц, аукционы, концертная площадка, книгообмен, обмен
вещей, бесплатные мастер-классы от ведущих организаций Иркутска,
фотозона, площадка для сбора пластиковых бутылок, детская аллея с  мольбертами и игровой комнатой, игры, квесты и благотворительные столы.
«Мы обязательно будем резать праздничный торт и удивлять. Мы  подготовили интереснейшие проекты, к нам присоединились уникальные люди.
Вы точно сможете найти у нас то, чего никогда не встречали. И увидеть
то, что никогда не видели. Но самое главное, что вы сможете в этот день,
благо дарить — быть важной частью большого и доброго мира», — подытожил
Алексей Распутин.
Вся информация у помощника депутата А. Распутина: тел. 89646534517, Татьяна.
СПРАВКА
Участником Благотворительного фестиваля может стать каждый вне  зависимости от возраста, пола и национальности. Вы можете предложить то,
что умеете и что имеете. Например, привезти одинокую бабушку на  какое-нибудь мероприятие, чтобы она окунулась в праздничную атмосферу
благотворительного фестиваля. Или сделать благотворительную покупку на  фестивале. Вы можете подписать авторскую открытку и отправить ее прямо с  фестиваля одинокому ветерану. А можете просто принести ненужную для вас  любую вещь и передать ее в дар фонда. А можете поддержать любой проект и  целенаправленно оказать ему финансовую поддержку.
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