Депутат Думы Иркутска Алексей Распутин организовал проведение первого Благотворительного весеннего фестиваля добрых дел

весеннего фестиваля добрых дел. Он пройдет 22 апреля с 10.00 до 22.00 на арт-заводе Доренберг (ул. Баррикад, 51/1). Проект направлен на популяризацию благотворительности среди иркутян и гостей города.

Организаторы решили объединить некоммерческие и коммерческие

организации, тех, кто готов оказывать помощь, и тех, кто нуждается в помощи.

Благотворительный фестиваль — это площадка для коммуникаций, это возможность выбрать удобный и приятный способ помогать и возможность

развиваться, расширять базу доноров и волонтеров, знакомиться друг с другом, увеличивать количество добрых дел в одном городе.

«Мы планируем, что у нас будет около 100 участников фестиваля, 12 рабочих часов. Насыщенная программа. Мероприятия, включённые в программу, будут проводиться строго по расписанию. Это удобно, потому

что присоединиться к нам можно в любое время, выбрать любые интересующие

Вас мероприятия и приехать именно на них», — отметил депутат Алексей

Распутин.

В течение всего дня фестиваля будут работать: ярмарка — продажа

иркутских рукодельниц, аукционы, концертная площадка, книгообмен, обмен

вещей, бесплатные мастер-классы от ведущих организаций Иркутска,

фотозона, площадка для сбора пластиковых бутылок, детская аллея с мольбертами и игровой комнатой, игры, квесты и благотворительные столы.

«Мы обязательно будем резать праздничный торт и удивлять. Мы подготовили интереснейшие проекты, к нам присоединились уникальные люди.

Вы точно сможете найти у нас то, чего никогда не встречали. И увидеть

то, что никогда не видели. Но самое главное, что вы сможете в этот день,

благо дарить — быть важной частью большого и доброго мира», — подытожил

Алексей Распутин.

Вся информация у помощника депутата А. Распутина: тел. 89646534517, Татьяна.

СПРАВКА

Участником Благотворительного фестиваля может стать каждый вне зависимости от возраста, пола и национальности. Вы можете предложить то,

что умеете и что имеете. Например, привезти одинокую бабушку на какое-нибудь мероприятие, чтобы она окунулась в праздничную атмосферу

благотворительного фестиваля. Или сделать благотворительную покупку на фестивале. Вы можете подписать авторскую открытку и отправить ее прямо с фестиваля одинокому ветерану. А можете просто принести ненужную для вас любую вещь и передать ее в дар фонда. А можете поддержать любой проект и целенаправленно оказать ему финансовую поддержку.