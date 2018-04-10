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Веранды детского сада №47 в Нижнекамске закрыли на 90 суток после обрушения
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Веранды детского сада №47 в Нижнекамске закрыли на 90 суток после обрушения 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
11 веранд детского сада №47 закрыли на 3 месяца до устранения выявленных нарушений, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.
В ходе административного расследования сотрудники Управления выяснили, что прогулочные веранды детсада находятся в аварийном состоянии. Так, крыши провисли и прогнили, на стенах имеются трещины, а на деревянных полах от старости появились дыры.
В связи с выявленными нарушениями Нижнекамский горсуд приостановил деятельность 11 веранд на 90 суток.
Напомним, в конце марта на территории детсада под тяжестью снега обрушилась крыша одной из веранд. Пострадавших в результате происшествия нет. Сами работники детсада заявили, что обрушение было плановым.
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