Веранды детского сада №47 в Нижнекамске закрыли на 90 суток после обрушения

11 веранд детского сада №47 закрыли на 3 месяца до устранения выявленных нарушений, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ

В ходе административного расследования сотрудники Управления выяснили, что прогулочные веранды детсада находятся в аварийном состоянии. Так, крыши провисли и прогнили, на стенах имеются трещины, а на деревянных полах от старости появились дыры.

В связи с выявленными нарушениями Нижнекамский горсуд приостановил деятельность 11 веранд на 90 суток.

Напомним, в конце марта на территории детсада под тяжестью снега обрушилась крыша одной из веранд. Пострадавших в результате происшествия нет. Сами работники детсада заявили, что обрушение было плановым.