Изменения на рынке оценки недвижимости создали серьезные проблемы 

Услуга на вес золотаПолгода назад у костромички Елены Сизовой умер муж. В положенный срок Елена пошла к нотариусу, чтобы по закону вступить в права наследования. Однако с оформлением документов возникли неожиданные сложности. — Нотариус пояснила, что для правильного оформления документов имущество должен оценить независимый оценщик. Я обошла всех, которых только смогла найти. Но мне отказали. Заявили, что с 1 апреля вступили какие-то новые правила, и теперь помочь мне никто не может. Что теперь делать — не знаю. Наверное, придется вступать в права наследования через суд. А это — дополнительные деньги и время, — сетует костромичка. Увы, Елена Сизова оказалась далеко не единственной «жертвой» перемен на рынке оценки движимого и недвижимого имущества. Причиной ажиотажа в этой сфере стали новые правила. С 1 июля прошлого года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 172-ФЗ об оценочной деятельности, которые ввели для всех оценщиков обязанность регулярно подтверждать свою квалификацию. Отныне всем участникам оценочного бизнеса необходимо каждые три года сдавать квалификационный экзамен и получать квалификационный аттестат. "Рынок заинтересован в качественных услугах оценочных компаний. Экзамен, подтверждающий квалификацию оценщика, будет этой цели отвечать. На сайте минэкономразвития России размещен список литературы, глоссарий и обобщенные темы, по которым можно освежать знания для сдачи экзамена", — пояснили в министерстве. Всем участникам оценочного бизнеса необходимо каждые три года сдавать квалификационный экзаменВ беседе с корреспондентом «РГ» в апреле 2017 года председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил о необходимости ввести уголовную ответственность оценщиков за заведомо завышенную или заниженную стоимость объекта в отчете об оценке. Он отметил, что отсутствием статьи в УК об ответственности оценщика за заведомо недостоверную оценку имущества нередко пользуются мошенники, составляя липовые отчеты для вывода активов из предприятий по существенно заниженной стоимости. Исходя из этого, в СК предложили установить уголовную ответственность оценщиков за включение в отчет об оценке заведомо завышенной или заведомо заниженной стоимости объекта либо за использование при оценке объекта заведомо необоснованных стандартов оценки. По мнению участников рынка, основной причиной ужесточения требований стал рост числа дел об оспаривании кадастровой стоимости объектов налогообложения, которые существенно влияют на формирование доходной части бюджета. Так, например, в 2017 году из-за пересмотра кадастровой стоимости земли крупнейших предприятий бюджет города Волгореченска Костромской области недополучил половины доходов. В результате муниципалитет оказался в «долговой яме». В Торгово-промышленной палате России, изучив детали нововведений, заявили, что после проведения квалификационного экзамена число оценщиков в России может сократиться на 70 процентов, что приведет к удорожанию их услуг и серьезно ударит по предпринимателям. Статья расходовПо подсчетам специалистов, до начала экзаменационной кампании в России насчитывалось не менее 15 тысяч оценщиков. Из них порядка семи тысяч человек состояли в крупнейшей саморегулируемой организации — Российском обществе оценщиков (РОО), имеющем представительства в 83 регионах страны. В ближайшее время численность оценщиков может резко сократиться из-за сложности и дороговизны процедуры подтверждения квалификации. Зайти на рынок оценки стало фактически невозможно— Экзамен проводится по трем направлениям: оценка недвижимости, оценка движимого имущества и оценка бизнеса, включающего оценку нематериальных активов. С 1 апреля 2018 года оценщики, не имеющие квалификационного аттестата, не имеют права подписывать отчеты, — сообщили в РОО. Стоимость каждой из трех частей квалификационного экзамена для оценщика составляет 5900 рублей. Таким образом, для того чтобы остаться в бизнесе, оценщику необходимо не только пройти переподготовку, заплатить за тестирование почти 18 тысяч рублей, но и как минимум трижды за свой счет добраться до пунктов сдачи экзамена. Для жителей отдаленных регионов сумма транспортных расходов для участия в каждом из трех туров экзамена может достигать 50 и более тысяч рублей. По правилам «поглощения» или совмещения одного направления тестирования с другим не предусмотрено. Если претендент экзамен не сдал, то пересдача возможна только через три месяца, и за нее снова придется заплатить — правда, уже не 5900 рублей, а половину этой суммы. С учетом косвенных затрат убытки каждого оценщика от введения экзамена могут достичь 500-800 тысяч рублей. Чтобы их компенсировать, оставшиеся на плаву участники рынка будут вынуждены поднять стоимость своих услуг. Осторожно, двери закрываютсяПрием экзаменов у оценщиков по всей стране ведет только одна организация. Это подведомственное минэкономразвития России Федеральное бюджетное учреждение «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров (ФБУ „ФРЦ“). На территории ЦФО сдать квалификационный экзамен можно только в Москве. На остальной территории страны площадки для сдачи экзамена организованы в Хабаровске, Перми, Иркутске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Ставрополе и Красноярске. Не справляясь с потоком посетителей, ряд экзаменационных центров перешел на работу в две смены. С 19 марта в Москве пришлось открыть вторую площадку, но до „часа Х“ — 1 апреля 2018 года — все желающие пройти аттестацию все равно не успели. Ежедневно на территории столицы тестирование проходит порядка 160 человек, однако с положительным результатом выходят далеко не все. По данным пресс-центра РОО на 1 апреля, сдать квалификационный экзамен успели лишь 1800 членов организации, из них 1002 человека получили квалификационные аттестаты. При этом право на оценку недвижимости подтвердили 880 человек, работу с недвижимым имуществом могут проводить 390 оценщиков, оценкой бизнеса продолжат заниматься лишь 139 специалистов. По мнению специалистов оценочной отрасли, в масштабах страны этого очень мало. Уже сегодня перед офисами оценщиков выстроились очереди клиентов, которые из-за отсутствия заключений независимых экспертов не могут получить страховку за авто, оформить ипотеку на квартиру и вступить в права наследования после смерти родственников. Это вызывает справедливое возмущение жителей. КомментарииЛеонид Ширяев, председатель Костромского регионального отделения РОО:— К сожалению, когда принимался закон, оценочное сообщество никто не спросил. Изменения введены спешно, без должной подготовки, все сообщество в шоке. Закон вступил в силу с июля, а прием экзаменов в Москве начали только с сентября. Впоследствии открылись дополнительные пункты приема экзаменов в нескольких городах, но они все равно не справляются с потоком: до 1 апреля все оценщики пройти тестирование не успели. А для тех, кто с первого раза не сдал, установлен трехмесячный мораторий на повторную сдачу. На мой взгляд, это вносит дополнительные сложности в работу. Чтобы стать оценщиком, человеку необходимо пройти профессиональную переподготовку, сдать экзамен по трем видам оценочной деятельности за 18 тысяч рублей, заплатить вступительный взнос четыре тысячи рублей в СРО, внести единовременный взнос 30 тысяч рублей в компенсационный фонд, а также ежегодно платить членские взносы по 10-12 тысяч рублей. Некоторые банки при работе с оценщиками выдвигают дополнительные требования о страховании ответственности оценщика. Не на „стандартные“ 300 тысяч рублей, а на 30 миллионов. В таком случае для ООО, в составе которых работают два оценщика, сумма ежегодно приобретаемого страхового полиса возрастает до 70 тысяч рублей. Некоторые оценщики вообще отказываются от сдачи экзамена и прекращают деятельность. Я предполагаю, что сейчас очень многие СРО, где останется менее 300 членов, просто закроются. А это приведет к монополизации рынка и росту цен. К сожалению, у нас нередко за изменениями законов не видят людей. То, что хорошо для Москвы, не всегда приемлемо для регионов. Надеюсь, что в ближайшее время правила игры будут все же пересмотрены, а сроки приема экзаменов — продлены. Дмитрий Волнухин, юрист, член Российского общества оценщиков:— Я сдал экзамен в Москве 23 марта. Сдавал во вторую смену. Поток был большой, очень многие не сдали. Я занимаюсь оценкой уже больше десяти лет. Получил диплом о профессиональной переподготовке, регулярно проходил повышение квалификации. Раньше никаких проблем не возникало. Введение дополнительного квалификационного экзамена для многих равнозначно запрету на профессиональную деятельность. Раньше рынок оценки был открыт: учишься, получаешь диплом, вступаешь в СРО — и начинаешь работать. Сейчас мало просто получить диплом о переподготовке и сдать экзамен: квалификационный аттестат не выдадут, пока не будет трех лет стажа. А что ему делать все эти три года? Зайти на рынок оценки стало фактически невозможно. Сейчас пошел вал обращений клиентов, и я вынужден людям отказывать. Даже те, кто сдал экзамен, не по своей вине временно оказались отстранены от работы: бланки аттестатов после сдачи экзамена не выдают больше месяца, а без этого квалификационного аттестата банки в некоторых регионах не принимают отчеты оценщиков. Без квалификационного аттестата оценщик вообще не имеет права подписывать отчеты. На мой взгляд, больше всего от этого пострадают простые люди — клиенты банков и страховых компаний: повысится стоимость ипотеки, возникнут сложности в оформлении наследства и страховых возмещений по полисам каско.