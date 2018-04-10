Армия гномов из ткани и проволоки: токарь СУМЗа смастерил кукол — персонажей «Властелина колец»

Токарь Среднеуральского медеплавильного завода Андрей Бекмансуров вечерами после работы лепит гномов и других персонажей «Властелина колец». На его счету — несколько десятков фигурок высотой с кошку.

Андрей работает токарем участка ремонта электрооборудования электроцеха СУМЗа уже больше 30 лет, а еще всю жизнь занимается творчеством — рисует, делает чучела, в последние два года увлекся куклами. Сагу о «Властелине колец» свердловчанин любит с детства, прочитал книги, посмотрел фильмы, а потом решил создать свою армию персонажей. Уже готовы Голлум и дюжина гномов. Хоббит Бильбо и еще один гном — в работе.

— Делаю их из подручного материала, используется любая ткань, вата, проволока, магазинный пластик, клей. Внутри проволочный каркас, а сверху все остальное. Потом фигурку надо запечь, — рассказал E1.RU Андрей. — Сверху на головах конский волос, костюмы тоже сшиты своими руками. Делаю их подолгу, вечерами, когда есть вдохновение. Они стоят на полочке дома, по одной подарил дочкам.

Посреди персонажей Толкина стоит фигурка и самого Андрея — автопортрет высотой 35 сантиметров он слепил, глядя на фотографию. Даже нашивка на фирменной рабочей куртке такая же, как настоящая.