Магазин напротив полиции ограбили в Венгерово

Все случаи краж из магазинов, зафиксированные с начала года, совершены в ночное время, с проникновением в помещение.

— В 2017 году за весь год было 9 фактов краж, в этом году только за три месяца уже 8. Последняя произошла в минувшие выходные, в самом центре села, недалеко от отдела полиции , — рассказала VN.ru следователь следственного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Венгеровский» Виктория Мишенина.

Причин увеличения преступности несколько. Одна из них — беспечность владельцев торговых точек. Лишь одна кража совершена через пролом в стене старого помещения. В остальных преступники попали в магазин через двери и окна. В помещениях, куда проникли преступники, либо нет надежных входных дверей, решеток, либо они запираются на такой замок, который сорвать не предоставляет большого труда.

Пренебрегают владельцы магазинов и другими методами защиты: несмываемой, проявляющейся под лучами ультрафиолета, краской, камерами видеонаблюдения. Есть в Венгерово частное охранное отделение, осуществляющее круглосуточное наблюдение за своими объектами, но многие владельцы торговых точек скупятся прибегать к услугам ЧОПов.

Добавим, что на кражах из магазинов «специализируются» целые банды. Одна из таких задержана в Карасуке. «Молодой человек создал организованную группу и руководил ей. В группу вошли мужчины-родственники в возрасте от 27 до 40 лет, практически все проживали в Карасуке, а четверо — неоднократно судимые. В магазинах трех соседних районов они воровали деньги и продукты питания», — рассказал VN.ru заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД России «Карасукский» Александр Лукьяненко.