На Колпнянском рынке продавали «опасную» колбасу

Специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели рейды на территории Колпнянского районного рынка.

Поводом для проверок стало обращение главы администрации Колпнянского района с просьбой пресечь нарушения при обороте подконтрольных грузов и товаров и не допустить распространения инфекционных заболеваний.

В ходе контрольных мероприятий были установлены факты продажи колбасы и мясных деликатесов без сопроводительных ветеринарных документов. Всего было выявлено 13,700 кг опасной продукции.

По результатам проверки в отношении виновных лиц составлены три протокола об административных правонарушениях и вынесены постановления наложении штрафа. Оборот данной продукции приостановлен.