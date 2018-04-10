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На Колпнянском рынке продавали «опасную» колбасу
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На Колпнянском рынке продавали «опасную» колбасу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провели рейды на территории Колпнянского районного рынка.
Поводом для проверок стало обращение главы администрации Колпнянского района с просьбой пресечь нарушения при обороте подконтрольных грузов и товаров и не допустить распространения инфекционных заболеваний.
В ходе контрольных мероприятий были установлены факты продажи колбасы и мясных деликатесов без сопроводительных ветеринарных документов. Всего было выявлено 13,700 кг опасной продукции.
По результатам проверки в отношении виновных лиц составлены три протокола об административных правонарушениях и вынесены постановления наложении штрафа. Оборот данной продукции приостановлен.
Сообщение На Колпнянском рынке продавали «опасную» колбасу появились сначала на РИА 57.
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