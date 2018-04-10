Таксисты-нелегалы Заполярья превратились в туроператоров

— Цены они сбивают в два-три раза, — отмечает Вадим Иванов , генеральный директор одной из туристических фирм Мурман-ска . — Например, поездка с нелегальным таксистом на «охоту» за северным сиянием обходится в 2-3 тысячи рублей, а организованный тур — примерно в 5 тысяч. При этом может получиться так, что туристы увидят не настоящее, яркое северное сияние, а вялые, еле видные на небе зеленоватые полосы. Конечно, турфирмы тоже не могут гарантировать красочного зрелища, но там процесс организован по-другому: специалист следит, появилось сияние на небе или нет. Если появилось, туристы выезжают его смотреть. Если не появилось, любуются какими-нибудь другими достопримечательностями.

При этом работу нелегалов-перевозчиков никто не контролирует. Несомненный плюс таких самодеятельных экскурсий — дешевизна, с другой стороны, эта дешевизна достигается путем экономии на всем, в том числе на уровне сервиса и безопасности. К чему может привести такая экономия, наглядно показал случай в городе Апатиты, где утром 23 февраля 2017 года пьяный водитель такси с четырьмя пассажирками на борту устроил гонку с сотрудниками ГИБДД

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрия Соснина, региональные власти имеют слишком мало рычагов влияния на работу такси— она находится в компетенции силовиков.

— Мы уполномочены выдавать лицензии на деятельность такси. Другие возможности контроля за этим рынком у нас ограничены, — подчеркнул министр. — Надо понимать, что в рамках проверочных мероприятий необходимо, допустим, останавливать автомобилистов и проверять у них документы. Это могут сделать только сотрудники ГИБДД. Тем не менее жалобы пассажиров на нелегальных таксистов единичны. Каких-то серьезных подвижек на рынке нелегального такси мы не замечали.

Сколько в регионе таксистов-нелегалов, не знает сегодня никто. По мнению одного из депутатов Мурманской областной думы, в Заполярье их большинство. Такое же мнение высказывают и представители бизнес-сообщества.

— Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, — полагает Радик Сафин , председатель Мурманского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». — Те таксисты, которые стоят в аэропорту,

— да, большинство из них нелегалы. Но агрегаторы типа Uber или «Яндекс. Такси» — они легальны или нет? Вроде бы, да. Но в это же время они не гарантируют качества услуг такси. Никто их не контролирует. В свою очередь, и они не контролируют людей, которые выезжают работать на линию. Если таксист отправится на линию пьяный или больной, они никак не смогут этому воспрепятствовать. А ведь данными сервисами у нас пользуются практически все.

Возможно, стоит взять на вооружение зарубежный и московский опыт, уверены туроператоры. Например, в Риме нелегальный таксист просто не сможет попасть в центр города: к нему сразу же подойдет полицейский и поинтересуется, имеет ли он лицензию.

А в столице сформирован «Московский стандарт таксомоторных перевозок», который включает в себя использование машин желтого цвета, с желтыми номерными знаками. Это означает, что проблема таксистов-нелегалов вполне решаема.

Мнение

Евгений Ицаков , доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС