Что мешает инвестициям в Орловскую область 

Гарант всемерного содействияДепутаты усомнились в эффективности налоговых льгот, которые предоставляются инвесторам. В правительстве же считают, что это позволяет привлекать капитал, создавать новые производства и рабочие места. За счет этого компенсируются выпадающие доходы бюджета. Несмотря на сомнения, облсовет в конце марта пролонгировал действие одной из преференций. — С 1 января 2018 года право установления льготы по налогу организаций на движимое имущество передано на региональный уровень, — соощил зампред правительства по развитию инвестиционной деятельности Сергей Филатов. — Также определено, что в 2018 году налоговая ставка не может превышать 1,1 процента. Речь идет об имуществе, принятом на учет в качестве основных средств с 1 января 2013 года. Однако в Орловской области льгота по данному налогу существует несколько лет. Организации освобождены от уплаты. Поэтому изменения в федеральном законодательстве на регионе не отразились. Только действие преференции продлили на один год, хотя казна теряет средства. По данным управления ФНС, сумма недополученных доходов областного бюджета по налогу на движимое имущество организаций из-за предоставления льготы в 2015 году составила 312,3 миллиона рублей, в 2016-м — 410,6 миллиона. На 2018 год потери пока прогнозируются на уровне 200 миллионов рублей. Но чиновникам удалось убедить депутатов в том, что льгота необходима. — Прежде чем вложить средства, инвестор изучает ситуацию в регионе и оценивает риски, — считает Сергей Филатов. — Решающими факторами зачастую становятся политическая стабильность и уровень развития инфраструктуры. Отчет правительства, представленный в парламенте, позитивен. Так, в 2017 году объем инвестиций в основной капитал превысил 45,3 миллиарда рублей, что в действующих ценах на 3,9 процента выше уровня 2016 года. В сопоставимой оценке рост — 0,9 процента. В расчете на душу населения объем инвестиций составил 60,3 тысячи рублей. Это 13-е место в ЦФО и 57-е — в России. — Мы занимаемся сопровождением инвестпроектов и аккумулируем данные об объектах недвижимости и земельных участках, — уточнила глава областной корпорации развития Ольга Бочмаго. — Так, в Кромском районе создается межрегиональный транспортно-логистический центр с железнодорожным терминалом для хранения и распределения сельхозпродукции. В Новосильском районе возводится тепличный комплекс, рассчитанный на производство 13 тысяч тонн огурцов, помидоров и салата в год. В Должанском районе хотят построить завод по производству карбамида. Есть и другие проекты. Как отметила Ольга Бочмаго, правительство области и корпорация «выступят гарантом всемерного содействия в их реализации». Не оправдали ожиданийОднако парламент счел отчет декларативным. Анализ показал, что успешными являются всего пять крупных инвестиционных проектов. И все они взяли старт десять и более лет назад. Так называемые локомотивы экономики наращивают объемы производства, создают новые рабочие места и вводят дополнительные линии. — Но это естественный процесс, и непонятно, почему чиновники ставят себе в заслугу то, что было создано до них, — говорит бизнесмен Виталий Рыбаков. — В Мценском районе действует индустриальный парк. Но как было там два резидента с самого начала, так два и осталось. В остальном — голое поле. По мнению Сергея Филатова, развивать инфраструктуру мешает дефицит бюджетных средств. В индустриальном парке их хватило на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения. Регион пытался привлечь федеральные средства и подал заявку на создание особой экономической зоны. Ее не одобрили. Теперь пытаются получить финансирование по программе развития моногородов. При заключении инвестиционных соглашений чиновникам необходимо оценивать риски— Отсутствие бюджетных средств не позволяет создать инфраструктуру в объеме, полностью отвечающем требованиям, — признал Сергей Филатов. — Но и существующей инфраструктуры достаточно для захода инвесторов и старта проектов. По его словам, с 2014 по 2017 год без малого 20 компаний ввели в эксплуатацию различные объекты. Были вложены миллиарды рублей. Но часть проектов, как выяснилось, не оправдала ожиданий, хотя и была положительно учтена статистикой. — Ввод объектов в эксплуатацию и приход новых компаний не является гарантией успешной реализации инвестиционного проекта, — продолжает Сергей Филатов. — Например, в 2012-2014 годах 18 компаний сдали объекты, но некоторые не смогли наладить эффективное производство и были закрыты. Печальным примером стало строительство птицефабрики и завода растительных масел. Проекты считались перспективными. Но фабрика, например, уже вступила в процедуру банкротства. При подведении итогов это не учитывается, зато учитывается сумма вложенных средств. Рога и копытаЕще в 2000-е годы в области родилась сомнительная традиция: власти на различных форумах заключали инвестсоглашения на десятки миллиардов рублей. Ежегодно их общая стоимость превышала бюджет региона в два-три раза. Казалось, вот-вот экономика сделает рывок. Но большинство соглашений осталось на бумаге. Так, орловцев годами «кормили обещаниями» возродить закрытый 15 лет назад аэропорт Южный. Было заключено соглашение с инвестором о том, что он возьмет объект в концессию. Требовалось провести конкурс, и его объявляли несколько раз. Заявки не поступили. Анонсированных миллиардов никто не увидел, а в аэропорту теперь проводят концерты и автогонки. По словам руководителя региональных проектов в сфере ЖКХ Дениса Филипченкова, за исключением пяти стабильно работающих инвесторов остальных можно условно разделить на кластеры. Первый — это «кладбище инвестиций». Далее идут предприятия, не выполняющие план по инвестициям, долгострои и новички — те, кто только начал работу. — Очень медленно идет создание тепличных хозяйств и мусороперерабатывающих заводов, — приводит пример Денис Филипченков. — Регион испытывает острую потребность в них, но планы по инвестициям не выполняются. При этом задумываются очередные подобные проекты. Пятый кластер назвали оригинально: «вилами по воде писано». В него включили нашумевшие проекты, которые поразили масштабами. Один из них орловцы в шутку прозвали «рога и копыта». Он предусматривал строительство четырех заводов, в том числе по переработке кожи и костей сельхозживотных. За идеей, как уверяли власти, стояла фирма из Словении, интересы которой у нас должен был представлять ее резидент. Объем инвестиций заявили в 400 миллионов евро. Было подписано соглашение. Оно всегда упоминалось в экономических отчетах. Год назад проект называли революционным, но от него остались одни воспоминания. — Заводы собирались строить, но сказалась внешняя обстановка, — пояснил Сергей Филатов. — В связи с санкциями потребовались серьезные гарантии от банка-партнера РФ. Были выставлены условия, которым наша фирма не соответствовала. Местный резидент масштабы не «потянул» и не получил международных финансовых гарантий. Чиновники уверяют, что это и сорвало реализацию проекта. А попытка привлечь резидента из других регионов провалилась. Никто не откликнулся из-за «отсутствия доступа к дешевым инвестиционным ресурсам». — Очень удивляют такие объяснения, — говорит депутат облсовета, член комитета по строительству Руслан Перелыгин. — По всей стране сельхозпроизводители рады тому, что санкции дали им возможность развивать производство и расширять рынок сбыта. А нашей, аграрной области западные санкции почему-то мешают. По его словам, при заключении инвестиционных соглашений чиновникам необходимо оценивать риски так же, как это делает бизнес. Введение санкций — это один из рисков, которые надо было предусмотреть. Нашли проблемуВ региональный реестр включено 35 инвестпроектов, которые могут претендовать на господдержку. Создан механизм заключения специальных инвестиционных контрактов. Первый подписали в 2016 году, и проект близок к завершению. Он предусматривает создание производства насосов для нефтепереработки и транспортировки нефтепродуктов. В прошлом году спецконтракт заключили с заводом по производству инсулинов. То есть положительные примеры есть. А недовольство парламентариев вызвало то, что ряд соглашений изначально не имел перспективы. Тот же аэропорт находится в городе. Пока он был закрыт, вокруг выросли многоэтажки. Из-за этого аэропорт не сможет принимать самолеты. И дома никто не снесет. Так стоило ли шуметь о многомиллиардных вложениях в то, чего не может быть?"Рога и копыта" в свое время тоже многих изумили. Не столько идеей — она, может, и неплоха, — сколько обещанным объемом инвестиций. Он сопоставим с годовым бюджетом региона. Сложно поверить в то, что кто-то вложит такие средства в кожевенное производство. — На региональном уровне следует сконцентрировать силы на создании условий, позволяющих привлечь действительно значимых инвесторов, — так прокомментировал ситуацию вице-спикер Орловского облсовета Сергей Потемкин. — Инструменты для результативной работы имеются. А то, что мы ими не всегда умело пользуемся, наша главная проблема.