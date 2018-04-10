Священнослужители мечетей Югры посетят семинары 

С 9 по 11 апреля 2018 года пройдут лекции и семинары по вопросам просветительской деятельности, направленной на противодействие распространению псевдорелигиозного радикализма. Лекции проведут для священнослужителей мечетей Духовного управления мусульман Югры.
Как сообщает Депобщественных связей Югры, известные исламоведы из Российского исламского института Казани — доцент, кандидата исторических наук, преподавателя кафедры религиозных дисциплин Дамир Шагавиев, старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин, главный ученый секретарь Совета улемов Республики Татарстан Рустам Нургалеев, а также старший преподаватель кафедры религиозных дисциплин Рамазан Курамшин, прочтут курс лекций для 32 священнослужителей Югры.
Отметим, что курс будет содержать лекции по мусульманскому праву, исламскому вероучению и исламским течениям, лингвистической экспертизе как инструменту противодействия распространению материалов экстремистского и террористического содержания, а также о деятельности религиозных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, известные исламоведы встретятся со студентами сургутских вузов, а также с осужденными мусульманами, отбывающими наказание в исправительной колонии №11.