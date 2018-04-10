Браконьеров с тушей беременной самки кабана поймали в регионе

Инспекторы регионального госохотнадзора выявили незаконную добычу кабана в Балахнинском районе, сообщили агентству Newsroom24 в комитете госохотнадзора Нижегородской области

Браконьеров задержали во время рейда в четырех км южнее деревни Конево; двое мужчин везли незаконно добытую тушу кабана.

«Это была беременная самка с девятью эмбрионами. На животное охотились с огнестрельным оружием и охотничьими собаками. Проводятся мероприятия по взысканию причиненного государству вреда», — рассказал начальник отдела Нижегородского МРО комитета госохотнадзора Дмитрий Иванов

Виновным грозит привлечение к уголовной ответственности и штраф на сумму до 150 тысяч рублей.

Напомним, с 1 марта в регионе запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Исключение — участие в мероприятиях по регулированию численности отдельных популяций.

К слову, незаконно добытый медведь обойдется нарушителям в 300 тысяч рублей, лось — 400 тысяч рублей, рысь — 200 тысяч рублей и т. д.

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