Более 150 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в мероприятиях к Всемирному дню здоровья

Подмосковье с 3 по 8 апреля прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья, в них приняли участие свыше 150 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В Подмосковье прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья, в них приняли участие более 150 тысяч человек», — сказала Забралова.

Она уточнила, что в Подмосковье в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!», посвященной Всемирному дню здоровья, с 3 по 8 апреля проводились широкомасштабные профилактические мероприятия в 27 городах под общим названием «Здоровый город».

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков в свою очередь уточнил, что жители Подмосковья смогли пройти скрининговые обследования с привлечением медработников подмосковных центров здоровья.

«В рамках акции также работали открытые школы, где проводились уроки здоровья, семинары и лекции на разные темы, в том числе, здоровое питание, отказ от вредных привычек, физическая активность, здоровый сон. Во многих городах были объявлены территории свободные от курения», — отметил Марков.

По словам министра, во всех районах Московской области работали спортивные площадки, на которых каждый желающий мог принять участие в испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», проводились мастер-классы, направленные на повышение физической активности, в частности, по скандинавской ходьбе и танцам.