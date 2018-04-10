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Более 150 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в мероприятиях к Всемирному дню здоровья
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Более 150 тыс. жителей Подмосковья приняли участие в мероприятиях к Всемирному дню здоровья 

РИАМО 38 минут назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье с 3 по 8 апреля прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья, в них приняли участие свыше 150 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«В Подмосковье прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному дню здоровья, в них приняли участие более 150 тысяч человек», — сказала Забралова.
Она уточнила, что в Подмосковье в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!», посвященной Всемирному дню здоровья, с 3 по 8 апреля проводились широкомасштабные профилактические мероприятия в 27 городах под общим названием «Здоровый город».
Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков в свою очередь уточнил, что жители Подмосковья смогли пройти скрининговые обследования с привлечением медработников подмосковных центров здоровья.
«В рамках акции также работали открытые школы, где проводились уроки здоровья, семинары и лекции на разные темы, в том числе, здоровое питание, отказ от вредных привычек, физическая активность, здоровый сон. Во многих городах были объявлены территории свободные от курения», — отметил Марков.
По словам министра, во всех районах Московской области работали спортивные площадки, на которых каждый желающий мог принять участие в испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», проводились мастер-классы, направленные на повышение физической активности, в частности, по скандинавской ходьбе и танцам.
Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля. В этом году Всемирная организация здравоохранения провозгласила девиз праздника «Здоровье для всех!».
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