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Евгений Стекачев поддержал инициативу по благоустройству рощи в Университетском
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Евгений Стекачев поддержал инициативу по благоустройству рощи в Университетском 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
Инициативу по благоустройству березовой рощи в микрорайоне
Университетском поддержал председатель Думы Иркутска, депутат по  одномандатному избирательному округу №28 Евгений Стекачев.
Зеленая зона расположена возле Юридического института ИГУ, общежития №10  и остановки общественного транспорта «Гуманитарный центр». С  предложением привести территорию в порядок к спикеру
обратились преподаватели института.
Вопрос обсудили с ректором Иркутского государственного университета Игорем Бычковым и директором ЮИ ИГУ Олегом Личичаном на  выездном совещании. По словам Евгения Стекачева, включить эти работы в  муниципальные программы невозможно, так как территория находится в  федеральной собственности. Спикер предложил несколько вариантов решения
этой проблемы: включение территории в список пространств для  благоустройства в рамках приоритетного федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды», привлечение бизнес-инвестиций
или участие в областном проекте «Народные инициативы». К настоящему времени частные инвесторы за свой счет отремонтировали дорогу, провели освещение, сделали лестницу.
— Сохранение зеленых зон в черте города — одна из первостепенных задач муниципальных властей, — подчеркнул Евгений Стекачев. —
Город и университет должны объединить усилия в отношении этой
территории и проводить совместную работу. Необходимо создать проект
благоустройства рощи и планомерно работать над его этапами.
На встрече было принято решение приступить к работе в ближайшее
время. Следующим шагом станет совещание с комитетом по управлению
Свердловским округом, комитетом городского обустройства и руководством
ИГУ, на котором обсудят наиболее подходящие способы реализации проекта.
Кроме того, стороны намерены обсудить возможность расширения проезда и  обустройства тротуаров между ЮИ ИГУ и общежитием №10. Для этого
потребуется передать дорогу в муниципальную собственность.
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