Евгений Стекачев поддержал инициативу по благоустройству рощи в Университетском

Инициативу по благоустройству березовой рощи в микрорайоне

Зеленая зона расположена возле Юридического института ИГУ, общежития №10 и остановки общественного транспорта «Гуманитарный центр». С предложением привести территорию в порядок к спикеру

обратились преподаватели института.

Вопрос обсудили с ректором Иркутского государственного университета Игорем Бычковым и директором ЮИ ИГУ Олегом Личичаном на выездном совещании. По словам Евгения Стекачева, включить эти работы в муниципальные программы невозможно, так как территория находится в федеральной собственности. Спикер предложил несколько вариантов решения

этой проблемы: включение территории в список пространств для благоустройства в рамках приоритетного федерального проекта

«Формирование комфортной городской среды», привлечение бизнес-инвестиций

или участие в областном проекте «Народные инициативы». К настоящему времени частные инвесторы за свой счет отремонтировали дорогу, провели освещение, сделали лестницу.

— Сохранение зеленых зон в черте города — одна из первостепенных задач муниципальных властей, — подчеркнул Евгений Стекачев. —

Город и университет должны объединить усилия в отношении этой

территории и проводить совместную работу. Необходимо создать проект

благоустройства рощи и планомерно работать над его этапами.

На встрече было принято решение приступить к работе в ближайшее

время. Следующим шагом станет совещание с комитетом по управлению

Свердловским округом, комитетом городского обустройства и руководством

ИГУ, на котором обсудят наиболее подходящие способы реализации проекта.

Кроме того, стороны намерены обсудить возможность расширения проезда и обустройства тротуаров между ЮИ ИГУ и общежитием №10. Для этого

потребуется передать дорогу в муниципальную собственность.