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В школе № 853 проведено профилактическое мероприятие
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В школе № 853 проведено профилактическое мероприятие 

Управа района Старое Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Старое Крюково
6 апреля 2018 года Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав района Старое Крюково в рамках реализации Плана Прокуратуры Зеленоградского АО г. Москвы по разъяснению законодательства и правовому обучающейся молодежи на 2017-2018 учебный год, в ГБОУ «Школа № 853» (корп. 912) проведено профилактическое мероприятие.
В проведении мероприятия для обучающихся 5-х и 8-х классов на тему: «Ответственность за совершение преступлений и правонарушений имущественного характера» приняли участие заместитель прокурора Зеленоградского АО г. Москвы Купленский Антон Иванович, начальник ОДН ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково Глазунов Максим Александрович и ответственный секретарь КДНиЗП района Старое Крюково Каримова Елена Юрьевна.
Обучающиеся ознакомились с видами имущественных преступлений и ответственности несовершеннолетних за их совершение.
Заместитель прокурора Зеленоградского АО г. Москвы А. И. Купленский разъяснил права и обязанности несовершеннолетних, а также ответственность несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений.
Участники встречи ответили на вопросы обучающихся и привели примеры конкретных ситуаций, связанных с участием подростков, не достигших 18-летнего возраста.
В ходе профилактического мероприятия школьникам был показан фильм о судьбе подростков, преступивших закон.
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