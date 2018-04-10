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Аксаков рассчитывает на принятие закона об индивидуальном пенсионном капитале до конца года
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Аксаков рассчитывает на принятие закона об индивидуальном пенсионном капитале до конца года 

Rambler News Service 1 час назад
Госдума до конца года может принять закон об индивидуальном пенсионном капитале, заявил на пленарной сессии «Биржевого форума — 2018» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Мы долгие годы рассчитывали на пенсионные накопления в качестве источника инвестиций в инфраструктуру. В том числе через инфраструктурные облигации. Они уже сейчас выполняют эту миссию. В мае-июне запустим дискуссию и до конца года, надеюсь, примем закон об индивидуальном пенсионном капитале. Он позволит аккумулировать средства для инвестиций в высокотехнологичные сферы», — Аксаков.
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