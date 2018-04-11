Палеонтологи обнаружили самую большую древнюю рептилию

Группа палеонтологов из разных стран выяснила, что найденная в 2016 году челюстная кость древней морской рептилии принадлежала огромному ихтиозавру. Его длина составляла 26 метров.

Останки рептилии обнаружили на пляже в британском графстве Сомерсет . Возраст животного — 205 миллионов лет. По размерам ихтиозавра можно сравнить с современным синим китом длиной 33 метра и весом в 150 тонн. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на EurekAlert!.

Ученые сравнили найденную челюстную кость с частями челюсти другого ихтиозавра Shonisaurus sikanniensis. Он достигает в длину 21 метра. Выяснилось, что обнаруженная рептилия на 25% крупнее.