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Палеонтологи обнаружили самую большую древнюю рептилию
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Палеонтологи обнаружили самую большую древнюю рептилию 

360tv.ru 2 часа назад
Группа палеонтологов из разных стран выяснила, что найденная в 2016 году челюстная кость древней морской рептилии принадлежала огромному ихтиозавру. Его длина составляла 26 метров.
Останки рептилии обнаружили на пляже в британском графстве Сомерсет. Возраст животного — 205 миллионов лет. По размерам ихтиозавра можно сравнить с современным синим китом длиной 33 метра и весом в 150 тонн. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на EurekAlert!.
Ученые сравнили найденную челюстную кость с частями челюсти другого ихтиозавра Shonisaurus sikanniensis. Он достигает в длину 21 метра. Выяснилось, что обнаруженная рептилия на 25% крупнее.
В испанском городе Мурсия местные жители нашли труп 10‐метрового кашалота, в желудке которого находилось 29 килограммов пластика. Специалисты пришли к выводу, что животное не смогло избавиться от пластика и  из-за  этого погибло.
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