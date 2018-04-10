Сколько на самом деле погибло людей в период опричнины

Разные историки придерживаются совершенно противоположных точек зрения на роль опричнины (1565-1572 годы) в истории страны, и с разных позиций разбирают ее причины и последствия. Что и неудивительно, так как этот вопрос достаточно субъективный. Даже такой предмет, как подсчет количества жертв, пострадавших от рук опричников Ивана Грозного , до сих вызывает активные споры.

Число погибших оценивается различными историками от 4-5 тысяч человек до 15-20 тысяч человек, а ряд идеологизированных публицистов исчисляют жертвы десятками тысяч. Работа историков существенно осложняется тем, что главным документальным письменным источником, на который приходится опираться в этом вопросе, является Синодик опальных, созданный самим Иваном IV.

Синодик Ивана Грозного

В Московской Руси синодиками назывались ведущиеся в православных церквях и монастырях книги, куда заносились имена тех, чьи души следовало поминать в ходе богослужения. Синодик для поминовения убиенных в период опричнины Иван IV составил в конце жизни, предположительно в 1583 году, в связи с глубоким раскаянием в совершенных злодеяниях. По приказу царя этот церковный документ был разослан по церквям.

Знаменитый ученый Р. Г. Скрынников, особой симпатии к «Грозному царю» не питавший, исходя из данных Синодика опальных, называл цифру в 4-5 тысяч погибших в ходе «репрессий» 1565-1572 годов. Скрынников опирался в том числе на подсчеты и исследования другого историка — А. Н. Веселовского. Естественно, что у этой версии появился целый ряд критиков в научном сообществе.

В частности, советский историк Кобрин считает эту цифру сильно заниженной, определяя примерное число убиенных минимум в 15 тысяч. Он не только указывает на то, что Синодик составлен спустя 10 лет после окончания семилетнего периода опричнины, но и отмечает, что многие имена в нем пропущены.

Другие критики позиции Скрынникова подчеркивают, что данные Синодика основаны на отчете, который предоставил царю только один из предводителей опричников — Малюта Скуратов . И, по их мнению, маловероятно, что репрессиями занимался только этот соратник Ивана Грозного. К тому же свидетельства, полученные из уст палача, вряд ли могут быть объективными.

Одним из главных возражений как историка Кобрина, так и других несогласных с цифрой 4-5 тысяч жертв, является предположение, что только в ходе карательного похода опричного войска на Новгород могли быть убиты около 10 тысяч человек.

Новгородский поход Ивана IV Разгром Великого Новгорода, некогда главной противодействующей Москве силы, был осуществлен опричным войском во главе с самим царем в 1570 году. Большинство историков сходятся в том, что новгородское побоище было одним из самых ужасных и кровавых эпизодов из истории опричнины, благодаря которому царь Иван IV и заслужил репутацию Грозного.

Если верить новгородским летописям, в ходе расправы могли быть уничтожены около 20-30 тысяч человек. Однако с реалистичностью подобной цифры не согласен даже историк Кобрин, который указывает, что во всем Новгороде в то время жили около 30 тысяч человек.

Исходя из сведений другой новгородской летописи, через несколько месяцев после погрома было проведено вскрытие братской могилы, где были похоронены жертвы опричного похода, с целью проведения обряда торжественного поминовения усопших. В могиле были обнаружены около 10 тысяч тел. В свою очередь Скрынников, ссылаясь на Синодик, в котором фигурирует цифра в 2180 погибших новгородцев, допускает, что окончательное число жертв похода могло составлять около 3-4 тысяч человек.

Оценка различных доводов

Одной из распространенных точек зрения является признание относительной правоты Скрыннникова и ряда других ученых, дающих похожие оценки. В защиту этой позиции звучит аргумент о том, что Синодик опальных Ивана Грозного является следствием добровольного христианского раскаяния самого царя.

В отличие от правителей Европы той эпохи Иван Грозный был единственным раскаявшимся в своих грехах монархом и в этом случае особой нужды врать ему не было. В соответствии с исследованиями Скрынникова и данными Синодика среди жертв опричнины представителей боярства и дворянства, против которых и затевались «репрессии», было около 600-700 человек, не считая членов их семей.

Остальные являлись их дворовыми, слугами. Как раз подсчет незнатных жертв, а также жертв новгородского похода и составляет самую слабую сторону этой версии. Если все члены боярских и дворянских семей перечислены поименно, то учет рядовых жертв опричнины так же тщательно не вели.

Синодник писался со слов самих опричников, в оригинале до нас не дошел, и во многих местах имеет пропуски, большое количество имен попросту не указано. Не могли попасть в этот документ и жертвы бытового, повседневного террора, так как в основном отчеты давались по итогам конкретных карательных акций и походов. В ежедневном режиме опричники имели определенную свободу действий при решении личных «проблем» с неугодными им людьми.

Следует отвергнуть и наиболее крайние точки зрения о количестве жертв в несколько десятков тысяч, так как, скорее всего, в это число включаются и погибшие от набегов крымского хана, и при пожаре Москвы.

Историки не могут прийти к единому мнению, а нам остается думать, что реальное количество убиенных во времена господства опричнины исчисляется примерно от 5 до 15 тысяч человек. Причем совершенно точно можно говорить о 4-5 тысячах, так как даже апологеты политики Ивана Грозного не оспаривают этих цифр.