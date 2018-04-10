Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности экономики РФ

По ее словам, в случае возникновения рисков, у ЦБ есть широкий набор инструментов, чтобы действовать в разных ситуациях.

"На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры", — цитирует ее ТАСС

Курс евро на Московской бирже вырос по отношению к закрытию предыдущих торгов. Онн впервые с 16 апреля 2016 года превысил отметку в 77 рублей. Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 20 декабря 2016 года.