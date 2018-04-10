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Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности экономики РФ
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Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности экономики РФ 

Москва24 31 минуту назад
Фото: Москва24
Банк России пока не видит рисков для финансовой стабильности России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарной сессии «Биржевого форума 2018» Московской биржи.
По ее словам, в случае возникновения рисков, у ЦБ есть широкий набор инструментов, чтобы действовать в разных ситуациях.
"На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости применять какие-то системные меры", — цитирует ее ТАСС.
Курс евро на Московской бирже вырос по отношению к закрытию предыдущих торгов. Онн впервые с 16 апреля 2016 года превысил отметку в 77 рублей. Курс доллара превысил 62 рубля впервые с 20 декабря 2016 года.
Рынок акций в России обрушился после новых антироссийских санкций США. Больше всего пострадали бумаги компаний "Русал" и En+, а также Сбербанка и других компаний.
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