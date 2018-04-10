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Штрафы могут ввести для муниципалитетов Подмосковья, не отлавливающих бездомных животных
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Штрафы могут ввести для муниципалитетов Подмосковья, не отлавливающих бездомных животных 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка 11 апреля обсудит поправки в Административный кодекс Московской области, которые позволят привлекать к ответственности муниципалитеты, не выполняющие меры по отлову бездомных животных, говорится в сообщении пресс-службы парламента Подмосковья.
«Поправки в Административный кодекс области обсудят депутаты на заседании комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Московской областной думы в эту среду. Поправки предлагают ввести административную ответственность за нарушение порядка проведения мероприятий по отлову и обращению с бездомными животными», — отмечается в сообщении.
При этом административная ответственность может появиться для должностных лиц и юридических организаций, которые пренебрегают исполнением порядка по отлову животных в городских округах и муниципальных районах Московской области. Ответственность наступит в случае, если муниципальное образование не обеспечило отлов животных (проведя конкурсные процедуры, привлекая исполнителя) на вверенной территории.
«В случае принятия поправок административный штраф для должностных лиц составит 10-15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей», — добавляется в сообщении.
В 2017 году на реализацию закона «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными» были выделены субвенции в размере 124,6 миллиона рублей. На эти деньги муниципалитеты должны были провести все необходимые меры, чтобы обеспечить исполнение закона: привлечь исполнителя, организовать закупку, провести контроль нормативов.
Однако только 36 муниципальных образований из 68 воспользовались этим правом и обеспечили этичный отлов животных. Никаких мер к муниципальным образованиям применить было нельзя — за невыполнение работ по отлову бездомных животных не было предусмотрено наказание.
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