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Муниципалитеты Подмосковья могут привлечь к ответственности за невыполнение мер по отлову бездомных животных
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Муниципалитеты Подмосковья могут привлечь к ответственности за невыполнение мер по отлову бездомных животных 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Соответствующие поправки в Административный кодекс региона в среду, 11 апреля, обсудят депутаты на заседании Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Мособлдумы.
По итогам 2017 года только 36 муниципалитетов из 68 воспользовались субвенциями, которые были выделены на реализацию закона «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными», и обеспечили этичный отлов животных. За невыполнение работ по отлову бродячих животных наказание предусмотрено не было.
Согласно предлагаемым правкам, административная ответственность коснется должностных лиц и юридических организаций, которые не проводят мероприятия по отлову бездомных животных на территории городских округов и муниципальных образований Подмосковья.
Если правки в Административный кодекс будут приняты, то штраф для должностных лиц составит 10–15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в Московской области за 3 месяца 2018 года было зафиксировано 30 случаев бешенства животных.
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