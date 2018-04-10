Как желающим звонить в колокола на Пасхальной неделе

— Пасхальные мелодии — более праздничные мелодии, более торжественные, легкие, возвышенные, — говорит звонарь Александр Акамов.

Праздничный звон на Пасхальной неделе раздается вблизи храмов ежедневно — его нельзя спутать с другими мелодиями. Так православные отмечают Воскресение Христово. В эти семь дней, согласно традиции, позвонить в колокола может любой желающий прихожанин.

Согласно преданию, традиция восходит ко времени, когда еще не было профессиональных школ. Так подбирали себе приемника и учеников.

Звон в главном соборе Новосибирска впервые после возобновления богослужения раздался в 1946 году. На башню подняли главный колокол весом

21 килограмм

и шесть размером поменьше. По словам звонарей, все эти музыкальные инструменты привезли из разрушенных церквей районов области. Теперь это своего рода музейный ансамбль. Маленькие колокольчики — подзвонки — именно их высокие голоса создают праздничное настроение пасхальной мелодии.

— В первую очередь задействованы большой, четыре средних колокола и три маленьких, которые берутся в одну упряжку, — говорит звонарь Александр Акамов.

Батюшки считают, что большинство привычных традиций не воспринимаются должным серьезным образом. И для некоторых «позвонить в колокол» — это всего лишь развлечение, которое отводит на план главные ценности и сакральность Пасхальной недели.

— Люди ходят в гости, приветствуют друг друга, в это время происходит своеобразный конкурс того, что сделали хозяйки, все угощают друг друга. Это время, когда очень радуются дети. дети радуются всему: и службе, и тому, что можно кричать «Христос воскрес» в храме, — говорит протоиерей Отец Виталий.

Возле собора для прихожан установили колокольню в миниатюре, чтобы даже самые маленькие гости храма смогли сыграть праздничную музыку в честь Воскресения Христова.