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Как желающим звонить в колокола на Пасхальной неделе
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Как желающим звонить в колокола на Пасхальной неделе 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
— Пасхальные мелодии — более праздничные мелодии, более торжественные, легкие, возвышенные, — говорит звонарь Александр Акамов.
Праздничный звон на Пасхальной неделе раздается вблизи храмов ежедневно — его нельзя спутать с другими мелодиями. Так православные отмечают Воскресение Христово. В эти семь дней, согласно традиции, позвонить в колокола может любой желающий прихожанин.
Согласно преданию, традиция восходит ко времени, когда еще не было профессиональных школ. Так подбирали себе приемника и учеников.
Звон в главном соборе Новосибирска впервые после возобновления богослужения раздался в 1946 году. На башню подняли главный колокол весом
21 килограмм
и шесть размером поменьше. По словам звонарей, все эти музыкальные инструменты привезли из разрушенных церквей районов области. Теперь это своего рода музейный ансамбль. Маленькие колокольчики — подзвонки — именно их высокие голоса создают праздничное настроение пасхальной мелодии.
— В первую очередь задействованы большой, четыре средних колокола и три маленьких, которые берутся в одну упряжку, — говорит звонарь Александр Акамов.
Батюшки считают, что большинство привычных традиций не воспринимаются должным серьезным образом. И для некоторых «позвонить в колокол» — это всего лишь развлечение, которое отводит на план главные ценности и сакральность Пасхальной недели.
— Люди ходят в гости, приветствуют друг друга, в это время происходит своеобразный конкурс того, что сделали хозяйки, все угощают друг друга. Это время, когда очень радуются дети. дети радуются всему: и службе, и тому, что можно кричать «Христос воскрес» в храме, — говорит протоиерей Отец Виталий.
Возле собора для прихожан установили колокольню в миниатюре, чтобы даже самые маленькие гости храма смогли сыграть праздничную музыку в честь Воскресения Христова.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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