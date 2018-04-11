Где позвонить в колокола в Подмосковье на Пасхальной неделе

Колокольный звон возвещал о Воскресении Христа, а на звонницу мог подняться любой желающий. Эта традиция соблюдается и сейчас, однако не все звонницы доступны для посетителей. Обозреватель РИАМО узнал, в каких храмах Московской области можно попробовать себя в роли звонаря.

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Колокольня Троице-Сергиевой Лавры

Подняться на колокольню главной подмосковной святыни — Свято-Троицкой Сергиевой Лавры — можно на протяжении всей Пасхальной недели. Как отмечают в туристическом центре Лавры, группы в сопровождении звонаря поднимаются на колокольню в течении дня — с 10:30 (после завершения утренней службы) и до 17:00 (до начала вечерней службы).

Колокольня Троице-Сергиевой Лавры была построена в конце 18 века, ее высота — 88 метров. Посетители увидят лаврские колокола, в том числе самый большой действующий колокол в православном мире — «Царь-колокол» весом 72 тонны. Для того, чтобы звонить в «Царя» нужно как минимум шесть человек, так как его язык весит 2 тонны.

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Коломенский кремль

Гости древнего Коломенского кремля могут подняться на колокольню храма Богоявления в Гончарах, которая расположена на его территории. На колокольню поднимаются небольшими группами в сопровождении звонаря или гида. Присоединиться к группе можно прямо на месте либо в рамках экскурсии. В Коломне на Пасху проводят экскурсии, на которых рассказывают о местных пасхальных традициях, раскрашивают пряники и совершают подъем на колокольню.

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Звенигородский кремль

В дни Пасхальной седмицы Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей приготовил несколько праздничных программ. 12 апреля в 12:00 в Успенском соборе кремля состоится концерт звонарей, включенный в программу Пасхального фестиваля. А для желающих попробовать себя в роли звонаря в кремле подготовили интерактивную программу «Звени, Звенигород !» На экскурсиях рассказывают об истории колокольного звона на Руси, а затем все желающие поднимаются на звонницу Успенского собора и звонят в колокола под руководством опытного звонаря. На экскурсию нужно записываться по телефонам: 8 (495) 992-94-64, 8 (915) 939-55-65.

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Николо-Угрешский монастырь

Подняться на колокольню Николо-Угрешского монастыря в подмосковном Дзержинском все желающие могут лишь в раз в год — на Пасхальной неделе. С колокольни, высота которой достигает 93 метра, открывается великолепный вид на монастырь и пойму Москвы-реки. Поднимаются туда только в сопровождении звонаря или сотрудника храма. Об экскурсии можно договориться прямо на месте, пояснили в паломническом центре монастыря.

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Позвонить в колокола можно и на территории Зарайского кремля, поднявшись на звонницу рядом с Иоанно-Предтеченским собором. На Пасхальной неделе все желающие могут позвонить в колокола, уведомив об этом сотрудников храма. Подняться на звонницу можно и в Ильинском храме Зарайска. Кроме того, специально к Пасхемузей-заповедник «Зарайский кремль» подготовил экскурсионный маршрут «Зарайск православный». На экскурсии расскажут о духовной истории города — от принесения чудотворного образа Святителя Николая на Рязанскую землю до возрождения храмов в постсоветский период.

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Подняться на колокольню собора Александра Невского в Егорьевске желающие смогут только 15 апреля, в Фомино воскресенье. Главный городской собор был построен в конце 19 века, а колокольня возведена в 1914 году. В настоящее время на колокольне 11 колоколов разных размеров, самый большой из которых весит 3,5 тонны.

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Позвонить в колокола можно и в небольших храмах Подмосковья, в которых на время пасхальных торжеств устанавливают переносные звонницы. Например, в храме Новомучеников и Исповедников Российских в микрорайоне Кучино подмосковной Балашихи. Колокола на переносных звонницах небольшие, поэтому позвонить в них смогут даже малыши.

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Георгиевский храм в Ивантеевке

Позвонить в колокола можно и в Георгиевском храме Ивантеевки. Храм во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Новоселках был построен княгиней Ириной Федоровной Шереметевой в 1730 — 1737 годах. Чтобы позвонить в колокола, желающих просят заранее договариваться с сотрудниками храма по телефону 8-496 585-19-53.

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