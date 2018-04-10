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Ставропольский инвалид стал лучшим предпринимателем России 2017 года
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Ставропольский инвалид стал лучшим предпринимателем России 2017 года 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Алексей Бобров из Ставрополя получил главную награду на ежегодном конкурсе «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства», сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе Российского Микрофинансового Центра.
Ставропольский бизнесмен Алексей Бобров представлял на конкурсе своё предприятие — кабинет лечебного массажа, где работают незрячие мастера. Будучи инвалидом по зрению, Алексей стремится обеспечить комфортные и безопасные рабочие места для слабовидящих и незрячих. Кисловодский медицинский колледж помогает таким людям получить специальность мастера лечебного массажа, но даже с дипломом шанс на трудоустройство очень мал.
Алексей Бобров получал гранты и поддержку от городского и краевого правительства. Теперь, когда его признали лучшим предпринимателем 2017 года и наградили премией в 290 тысяч рублей, он планирует создать новые рабочие места для незрячих специалистов и приобрести необходимое для работы медицинское оборудование.
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