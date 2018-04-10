Тульские управдомы объединятся для защиты интересов жильцов 

Не только фасадВ здании Дворянского собрания в Туле собрались управдомы на первую региональную конференцию «Активный собственник». Бальный зал, где некогда Лев Толстой встретился с дочерью Пушкина и написал с нее Анну Каренину, стал площадкой для диалога представителей власти и наиболее активных граждан. Дискуссия получилась жаркой, но с полным взаимным уважением. На повестке дня — вопросы управления многоквартирными домами, отражение атак управляющих компаний, пытающихся отхватить лакомые многоэтажки у жителей, разъяснение изменений в Жилищном кодексе. — ТСЖ — высшая форма управления домами, — напомнила член правления Центра общественного контроля ЖКХ Тульской области Елена Шмелева. — А вопросы, увы, десять лет одни и те же…— Не надо забывать, что ТСЖ — это не только цоколи, фасады, крыши — это работа с людьми, — вторит ей представитель Общества защиты прав потребителей. — Обидно, что этого не видят власти. Ключевой вопрос — в доверии. Самые жаркие обсуждения вызвал новый Жилищный кодекс. Документ регулирует деятельность УК и ТСЖ. Отвечая на вопросы, начальник Государственной жилищной инспекции Алексей Бирюлин отметил, что для собственников внесено важное изменение — по итогам проведенного общего собрания в ГЖИ теперь должны быть предоставлены оригиналы, а не копии протоколов, что уменьшает риск подделки бюллетеней. Другой момент: управляющие компании, признанные банкротами, автоматически лишаются лицензии и права управления многоквартирными домами. А то ведь бывает и так, что люди платят за содержание жилья, а конкурсный управляющий отправляет эти деньги на погашение долгов. Кроме того, теперь ТСЖ и управляющие компании отвечают лицензией за безопасность людей — если человек поскользнулся во дворе и получил травму или попал под сосульку, обслуживать дома допустившие это УК больше не имеют права. — Радует, что ужесточен контроль за деятельностью управляющих компаний и меры воздействия при недобросовестном исполнении ими своих обязанностей и неисполнении предписаний. Это очень актуально для нашего района, где от жителей поступает множество жалоб на работу УК. Может быть, теперь, боясь потерять лицензию, они станут более ответственно относиться к исполнению своих обязанностей, — выразила надежду заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации Киреевского района Ольга Смирнова. Однако управдомы, приветствуя нововведения, задают и неудобные вопросы. Так, представители собственников спрашивают: на каком основании ТСЖ должно собирать персональные данные жителей и передавать их в УК и ГЖИ? ТСЖ не является оператором, которому разрешено работать с персональными данными, почему мало просто подписи участников собрания? Высказывались и опасения в связи с положением о том, что отныне эффективность деятельности муниципальных чиновников будет оцениваться по количеству созданных ТСЖ. — Теперь власть только тем и будет заниматься, что создавать липовые ТСЖ, — горячилась председатель товарищества Вера Самаркина. — Пусть будут различные формы. Не надо зацикливаться на чем-то одном. Гранты без гарантийСобравшись на одной площадке, активисты делились опытом. Так, председатель совета дома рассказал о своей борьбе с интернет-провайдерами. Случайно выяснил, что компании за размещение своего оборудования в доме платят деньги УК, а жильцам ничего не перепадает. — Пришлось взять проблему на себя, ведь никому это не нужно, кроме жильцов пятиэтажки, — рассуждал с трибуны активист. — Собрал собрание, выбрали председателя. От имени жильцов заключили договоры с провайдерами, в которых прописали арендную плату. А когда один из них задумал зайти с модернизацией сети, мы добились, чтобы он за разрешение проведения работ в доме оплатил нам ремонт электрощитка — 25 тысяч рублей. Опытом смены управляющей компании поделилась старшая по дому Валентина Галкина. Новая УК начала взыскивать с жильцов некие долги. По словам активистов, попасть в госпрограммы благоустройства довольно сложно— Я посмотрела — долгов у людей нет. Старая УК просто не передала новой наши деньги. Если дошло до суда, пришел судебный приказ, собирайте свои квитанции и несите в суд. Все отменят, — заверила общественница. Председатель зареченского ТОС Ирина Васильева, в свою очередь, рассказала, как в подвале проложили транзитные трубы и за два года никто не проверял их состояние. Организация, их проложившая, оказалась беспечнее жителей. Собственники, объединившись в товарищество, переделали отопительную систему, поменяли деревянные двери на пожаростойкие, посадили цветы во дворе. А вот в программу «Комфортная городская среда» попасть никак не могут. Ирина Васильева также предложила возобновить программу губернаторских грантов для ТСЖ. Причем сделать ее трехуровневой — в зависимости от опыта управленцев. Вообще, по словам активистов, попасть в госпрограммы благоустройства довольно сложно. Так, популярная в Тульской области программа «Народный бюджет» для ТСЖ может оказаться недоступной, поскольку для вхождения в нее требуется наличие хотя бы одного муниципального метра. Участники конференции обратились к депутатам с просьбой определить правовой статус ТСЖ. «Это ведь некоммерческая организация, но, как только встает вопрос о грантах, — не дают. Говорят, что это коммерческая структура», — возмущались выступающие. Проблема статуса возникла, к примеру, при выплатах компенсаций после банкротства банка, где товарищество собственников жилья открыло счет. — У нас 117-квартирный дом. В 2010 году создали ТСЖ. Есть свои котельная и подстанция, трубы поменяли на пластиковые, установили видеосъемку. Квартплата у нас получается ниже, чем в среднем по городу. Живем дружно, утренники на улице проводим, — рассказал председатель этого ТСЖ на Калужском шоссе в Туле. — Открыли расчетный счет как некоммерческая организация в банке «Тульский промышленник». А банк обанкротился, и наши 500 тысяч «зависли». Не можем доказать, что это деньги физических лиц. Много проблем у собственников и с кадастровым делением земельных участков. Конфликты часто возникают из-за установки шлагбаумов и прочих заграждений, поскольку деление было проведено без учета мнения всех жителей. В городах и селах фактически нет межквартальных проездов. Точнее — в реальности они существуют, а на бумаге не значатся. Кому их чистить — вопрос. Чиновники мэрии зачастую не спешат разбираться, просто заявляют: уберите свою территорию, придем — проверим. Высказывались предложения и по поводу капремонта. Так, представитель Общества защиты прав потребителей сообщил, что только за счет утепления кровли и фасадов в доме сохраняется 38 процентов тепла. Отсюда — сделать эти работы обязательными в программе капремонта. Школа управдомовОтдельно активисты обсуждали вопрос обучения домоуправов. Например, в Советском районе Тулы на общественных началах работает школа правовых знаний. Там проходят лекции, делятся опытом общественники. Надо бы, чтобы в каждом муниципалитете была такая школа, полагает председатель НКО Ирина Богачева. А Елена Шмелева напомнила, что в Туле есть коммунальный техникум, и предложила создать при нем курсы обучения старших по домам. — Законодательство часто меняется. Да и многие просто не знают: куда пойти, с чего начать, как отчитываться, какие есть нормативы. Не в каждом городе есть такое учебное заведение, так давайте же это использовать, — предложила представитель Центра общественного контроля ЖКХ. Еще активисты просят размещать больше полезной информации на сайтах общественных организаций. — Бесит, когда администрация ничем не помогает, а отчет спрашивает, — горячится Ирина Богачева. — Ладно, когда в рамках закона, но бывает и перебор. Итогом конференции стал манифест, куда общественники внесли все свои предложения. Скрупулезно разложили — что хотят от законодательной, а что от исполнительной власти. Заместитель министра строительства и ЖКХ Тульской области Олег Дючков обращение принял, а объединение активистов-жилищников назвал хорошим делом, которое поддерживает. "Хорошо бы поддержал не только на словах", — не преминули заметить «домовые». ДословноРуслан Хрусталев, директор некоммерческого партнерства содействия интересов собственников жилых и нежилых помещений, ТСЖ, ЖК и ЖСК Тульской области:— Настало время объединить наши усилия, наши ресурсы. Это не вопрос времени, это первостепенная задача выживания каждого товарищества: и того, кто чувствует себя вполне благополучно, и того, кто еле-еле сводит концы с концами, и того, кто не вылезает из судов и инспекций. Нам просто необходимо совместное взаимодействие, чтобы быть грамотными, информированными и защищенными. Все возможности для этого созданы.