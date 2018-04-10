Власти Новосибирской области продолжают борьбу с коррупцией

Накануне на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Новосибирской области , рассмотрели вопросы противодействия коррупции. Участники встречи отметили, что системное осуществление антикоррупционной работы в регионе обусловлено решением задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным

В ходе заседания замруководителя администрации — руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации главы Новосибирской области и регионального правительства Валентина Дудникова сообщила, что в сфере нормотворческой деятельности прошлый год серьезно отличается от предыдущего периода.

В частности более совершенным стал основной антикоррупционный закон региона № 486-ОЗ «О мерах по профилактике коррупции», предмет регулирования которого расширен. Кроме того, в конце прошлого года был принят второй базовый закон № 216-ОЗ, закрепивший порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также порядок проверки достоверности и полноты таких сведений. Именно в порядке, установленном этим законом, проходит в настоящее время декларационная кампания на муниципальном уровне. Справки о доходах сдали более 52% лиц, замещающих муниципальные должности.

Как и в предыдущие периоды осуществлен анализ представленных сведений о доходах, а также проведено 202 решения о проведении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Как пояснили в пресс-службе регионального правительства, в целях создания возможности осуществления независимой антикоррупционной экспертизы в прошлом году для разработчиков проектов установлена обязанность размещения разработанных ими проектов нормативных правовых актов на Интернет-портале «Электронная демократия Новосибирской области». Кроме того продолжено анкетирование жителей региона для оценки уровня коррупции в органах государственной власти при оказании государственных услуг и при личном приеме граждан, а также в государственных учреждениях. Результаты исследований свидетельствуют о негативном отношении граждан к коррупционным проявлениям и их заинтересованность в действенных мерах по противодействию коррупции.

Подводя итоги работы комиссии, глава области Андрей Травников отметил, что в Новосибирской области на сегодняшний день, разработана полная нормативная база документов, направленных на противодействие коррупции. Глава области также обратил внимание участников заседания на необходимость конкретизации и усиления антикоррупционных мер, в частности отметив важность дальнейшей работы по привлечению некоммерческих организаций к формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.