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Ключевой свидетель по делу экс-мэра Уфы внезапно скончался
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Ключевой свидетель по делу экс-мэра Уфы внезапно скончался 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Мустафина называют ключевым свидетелем по делу о неуплате налогов бывшим вице-мером столицы Башкирии Александром Филипповым. Его показания уже были заслушаны следствием, тем не менее, сейчас могут оборваться важные связи по другим схемам организованной группы, пишет proufu.ru со ссылкой на источник.
По данным следствия, Мустафин нашел покупателя для сделки по перепродаже компании «Автореал», именно неуплата налога с нее и стала причиной возбуждения уголовного дела в отношении Филиппова.
«ФедералПресс» напоминает, что Филиппов обвиняется в неуплате 3,7 млн рублей подоходного налога в 2011 году, еще до начала работы в мэрии.
СМИ называли экс-чиновника близким другом семьи главы республики Рустэма Хамитова.
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