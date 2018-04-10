Ключевой свидетель по делу экс-мэра Уфы внезапно скончался

Мустафина называют ключевым свидетелем по делу о неуплате налогов бывшим вице-мером столицы Башкирии Александром Филипповым . Его показания уже были заслушаны следствием, тем не менее, сейчас могут оборваться важные связи по другим схемам организованной группы, пишет proufu.ru со ссылкой на источник.

По данным следствия, Мустафин нашел покупателя для сделки по перепродаже компании «Автореал», именно неуплата налога с нее и стала причиной возбуждения уголовного дела в отношении Филиппова.

«ФедералПресс» напоминает, что Филиппов обвиняется в неуплате 3,7 млн рублей подоходного налога в 2011 году, еще до начала работы в мэрии.