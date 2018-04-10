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Latvijas dzelzcels не будет получать дотации из госбюджета
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Latvijas dzelzcels не будет получать дотации из госбюджета 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
«Мы говорили с Latvijas dzelzcels. Конечно, падение объема грузов будет, а новые альтернативы быстро найти не получается. Но существуют возможности для внутренней оптимизации», — пояснил премьер-министр.
"Стратегия Министерства сообщения и Latvijas dzelzcels подразумевает создание резервного фонда, куда будут направляться сэкономленные средства на случай, если будет плохая прибыль. Требуется два-четыре года, чтобы у Latvijas dzelzcels возникло новое качество", — сказал М. Кучинскис. По его словам, сейчас хватает средств на содержание железнодорожной инфраструктуры.
Как уже писал портал Delfi, на рассмотрение правительства внесен разработанный Министерством сообщения документ, предусматривающий возможность участия государства в обеспечении финансовой стабильности государственной железнодорожной компании Latvijas dzelzcels, если компания не сможет справиться с обслуживанием инфраструктуры.
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