В России установят единые требования к программам по энергосбережению 

В России установят единые требования к программам по снижению затратной энергии и повышению энергетической эффективности организаций с участием государства или муниципального образования. Соответствующий закон был принят Госдумой в третьем чтении.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России. По словам главы Комитета по энергетике Павла Завального, в действующем законодательстве требования к форме программ и отчётности об их реализации не полностью могут учитывать специфики каждой отрасли экономики. «Такая ситуация не может способствовать повышению энергетической эффективности в отдельных отраслях в масштабах России. Поэтому закон относит к полномочиям органов государственной власти России право устанавливать правила о требованиях к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций», — сказал он.
По словам депутата, сегодня отсутствует единый подход к формированию соответствующих программ, это делает невозможным оценку показателей энергосбережения. «У разных регионах сегодня разные подходы, а органы исполнительной власти не могут воздействовать на повышение энергоэффективности организаций с участием государства в своих отраслях», — сказал Завальный. Парламентарий добавил, что закон не затрагивает области регулирования положений Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положений иных международных договоров России.