В Заполярье заложили угольный терминал

Главная цель этой стройки — увеличить объемы экспорта энергетического угля, чтобы перевести его грузопоток из портов Прибалтики в российские порты и расширить рынки сбыта за счет увеличения грузоподъемности судов. Кроме того, развитие портовой инфраструктуры в Мурманске позволит повысить транзит угля из Казахстана . Сейчас этому мешает нехватка перевалочных мощностей.

Уголь будут доставлять по железной дороге, а затем грузить на суда грузоподъемностью 150 тысяч тонн. Для того чтобы они могли подойти к будущим причалам, предстоит провести дноуглубительные работы.

Отдельный вопрос — угольная пыль, которая неизбежно возникает при открытом способе перевалки угля. На общественных слушаниях, которые состоялись недавно в городе Коле, проектировщики заверили, что по уровню экологической безопасности терминал займет четвертое место в России

— Все технологические сооружения, — такие как станция разгрузки вагонов, прицепные станции — оснащены отдельными системами аспирации, которые будут забирать большую часть угольных частиц. Кроме того, склады будут круглогодично обрабатывать водой с помощью пушек с мелкодисперсным распылением. Это позволит предотвратить попадание в атмосферу угольной пыли в процессе перегрузки, — заявил Алексей Кирик, главный инженер проекта организации, проектировавшей терминал.

В этот проект предполагается вложить 24 миллиарда рублей. Еще 900 миллионов будет стоить строительство подъездных железнодорожных путей к Лавне протяженностью 2,3 километра.