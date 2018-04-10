Ещё
В Заполярье заложили угольный терминал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Заполярье заложили угольный терминал 

Российская Газета 1 час назад
Главная цель этой стройки — увеличить объемы экспорта энергетического угля, чтобы перевести его грузопоток из портов Прибалтики в российские порты и расширить рынки сбыта за счет увеличения грузоподъемности судов. Кроме того, развитие портовой инфраструктуры в Мурманске позволит повысить транзит угля из Казахстана. Сейчас этому мешает нехватка перевалочных мощностей.
Уголь будут доставлять по железной дороге, а затем грузить на суда грузоподъемностью 150 тысяч тонн. Для того чтобы они могли подойти к будущим причалам, предстоит провести дноуглубительные работы.
Отдельный вопрос — угольная пыль, которая неизбежно возникает при открытом способе перевалки угля. На общественных слушаниях, которые состоялись недавно в городе Коле, проектировщики заверили, что по уровню экологической безопасности терминал займет четвертое место в России.
— Все технологические сооружения, — такие как станция разгрузки вагонов, прицепные станции — оснащены отдельными системами аспирации, которые будут забирать большую часть угольных частиц. Кроме того, склады будут круглогодично обрабатывать водой с помощью пушек с мелкодисперсным распылением. Это позволит предотвратить попадание в атмосферу угольной пыли в процессе перегрузки, — заявил Алексей Кирик, главный инженер проекта организации, проектировавшей терминал.
В этот проект предполагается вложить 24 миллиарда рублей. Еще 900 миллионов будет стоить строительство подъездных железнодорожных путей к Лавне протяженностью 2,3 километра.
Финансы стали главной проблемой строительства терминала, сроки открытия которого уже не раз переносились. Например, предполагалось, что в конце 2015 года будет введена в эксплуатацию первая очередь терминала (на 6 миллионов тонн угля в год), в 2018 году — вторая очередь (на 12 миллионов тонн) и к 2022-му — третья очередь (на 18 миллионов тонн). Теперь глава федерального минтранса сообщил, что первый этап строительства терминала «Лавна» завершится в 2020 году, к этому времени грузооборот терминала должен составить до 9 миллионов тонн угля. К 2021 году, когда будет построена вторая очередь портового комплекса, грузооборот предполагается увеличить до 18 миллионов тонн. Еще в 2017 году о готовности приобрести 75 процентов акций порта «Лавна» заявил один из крупных сырьевых трейдеров — при условии, что российская сторона найдет партнера, готового выкупить остальные 25 процентов акций. В декабре замминистра транспорта Виктор Олерский сообщил, что оформление соглашения о покупке 75 процентов акций ожидается в ближайшее время. Сейчас будущий порт принадлежит дочерней структуре федерального минтранса. Как заявил ее глава Сергей Храмагин, в правительство РФ подана заявка, которая сейчас рассматривается, о создании концессии.
Российская Газета: последние новости
Изменения на рынке оценки недвижимости создали серьезные проблемы Аман Тулеев избран спикером Совета народных депутатов Кузбасса Акции "РусАл" упали на 50 процентов из-за санкций
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков204
МиГ-31 превратили в крылатую ракету74
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148103
Познер ответил на вопрос о совете Путину34
Рубль продолжил резкое падение359
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:26
Козловский получил похвалу за свой фильм
Шоу-бизнес Футбол
01:09
Объявлены лауреаты конкурса «Учитель года Москвы — 2018»
Образование Новости Москвы
06:41
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков
Экономика
04:22
На месте крушения Ан-148 нашли новые останки
Происшествия Пожары
03:36
Скрипаль доставили в «безопасное место»
В мире
01:22
Первые электробусы запустят этой осенью
Новости Москвы
01:09
Взлет НЛО из Зоны 51 попал на видео
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение