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Курс евро и доллара на Московской бирже растут по отношению к рублю
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Курс евро и доллара на Московской бирже растут по отношению к рублю 

Авторадио 58 минут назад
Так, по последним данным с торгов, курс доллара уже перевалил отметку в 62 рубля, а евро — 77. Это максимальный показатель европейской валюты с апреля 2016 года. Снижение отечественного фондового рынка — сейчас одна из самых актуальных тем на новостном сайте СМИ2. Она же — центральная на «Биржевом форуме», который открылся в Москве. Среди участников — представители финансовых кругов и властей, в частности — вице-премьер Аркадий Дворкович. Он уже заявил, что правительство поможет сохранению стабильной работы попавших под санкции США компаний:
"Те санкции против российских частных компаний, причем системообразующих компаний, которые были введены, создали значительную неопределённость для всех инвесторов, для всех тех, кто работает на финансовом рынке. При такой неопределенности совершенно очевидно, что инвесторы ведут себя максимально консервативно, она слишком велика, это не какая-то точечная неопределенность, и реакция достаточно предсказуема. И сейчас самое важное — минимизировать эту неопределенность, прежде всего обеспечив стабильную, спокойную работу предприятий, подвергшихся санкциям. Мы при необходимости будем способствовать сохранению стабильной работы соответствующих предприятий, речь идет именно об этом, это приоритет".
США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов и связанных с ними компаний. В минувший понедельник их акции резко упали.
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