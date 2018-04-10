Госдума приняла закон об ужесточении контроля за эксплуатацией лифтов

Сейчас от фирм, занимающихся этой деятельностью, такого уведомления не требуется.

Закон устанавливает уведомительный порядок начала деятельности для организаций, осуществляющих монтаж, демонтаж, эксплуатацию, в том числе обслуживание и ремонт лифтов, подъемных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек, эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах).

Это должно позволить надзорным органам учитывать такие организации и проводить их плановые проверки с установленной законодательством периодичностью. В настоящее время, по данным Ростехнадзора, число таких организаций составляет около 1 тысячи.