Госдума приняла закон о господдержке страхования аквакультуры

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, распространяющий принципы господдержки на страхование аквакультуры (товарного рыбоводства). Документ, инициированный группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по аграрным вопросам Владимиром Кашиным , вступит в силу 1 января 2019 года.

Закон распространяет государственные субсидии на договоры страхования различного вида выращиваемых рыб (осетровых, лососевых, сиговых, щуковых, угревых и другие), на разведение беспозвоночных (моллюсков, ракообразных, иглокожих) и на макрофиты (ламинарию беломорскую, ламинарию японскую и сахарину японскую). Рисками по договорам страхования, согласно закону, оказываются вынужденное уничтожение объектов товарной аквакультуры или потеря таких объектов по различным причинам.

В отношении объектов товарной аквакультуры договор сельскохозяйственного страхования должен будет заключаться не менее чем на один год.

Устанавливается перечень событий, в результате воздействия которых проводится страхование рисков утраты (гибели) объектов товарной аквакультуры, а также оказывается государственная поддержка. В их числе: заразные болезни рыб, их массовые отравления, стихийные бедствия, нарушение электро-, тепло— и водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания объектов товарной аквакультуры предусматривают обязательное использование электрической и тепловой энергии и др.

По расчетам авторов документа, потребность в средствах из федерального бюджета на возмещение части затрат субъектов аквакультуры на уплату страховых премий по заключенным договорам составит от 8,5 млн до 120 млн рублей, в зависимости от количества страхователей. «Предполагаемый объем, подлежащий страхованию, составляет около 12,5 тыс. тонн продукции аквакультуры», — говорится в финансово-экономическом обосновании к тексту документа.