Фасады всех столичных центров госуслуг засветились яркими огнями

Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, фасады всех центров госуслуг «Мои документы украсили подсветкой.

Фасады всех центров госуслуг „Мои документы“ в Москве украсили архитектурной подсветкой. Монтаж конструкций длился несколько месяцев. Световое оформление выполнили в едином стиле. Это яркие фонари с теплым желтым свечением. Вечером центры будут ярко выделяться на фоне других зданий. Поэтому их будет гораздо легче найти.

Подсветку сделана таким образом, чтобы она не мешала жителям ближайших домов и не светила в окна.

В темное время суток центры будут встречать посетителей красивыми огнями. Мы постоянно думаем о комфорте москвичей, и теперь „Мои документы“ стали еще более доступными и еще более приветливыми, — приводятся в сообщении слова Елены Громовой , директора центров госуслуг Москвы.

Фото взято: https://b1. m24.ru/c/755292.jpg