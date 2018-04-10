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Фасады всех столичных центров госуслуг засветились яркими огнями
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Фасады всех столичных центров госуслуг засветились яркими огнями 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, фасады всех центров госуслуг «Мои документы украсили подсветкой.
Фасады всех центров госуслуг „Мои документы“ в Москве украсили архитектурной подсветкой. Монтаж конструкций длился несколько месяцев. Световое оформление выполнили в едином стиле. Это яркие фонари с теплым желтым свечением. Вечером центры будут ярко выделяться на фоне других зданий. Поэтому их будет гораздо легче найти.
Подсветку сделана таким образом, чтобы она не мешала жителям ближайших домов и не светила в окна.
В темное время суток центры будут встречать посетителей красивыми огнями. Мы постоянно думаем о комфорте москвичей, и теперь „Мои документы“ стали еще более доступными и еще более приветливыми, — приводятся в сообщении слова Елены Громовой, директора центров госуслуг Москвы.
Фото взято: https://b1. m24.ru/c/755292.jpg
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