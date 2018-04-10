Ещё
США готовят запрет по сделкам с госдолгом России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США готовят запрет по сделкам с госдолгом России 

Вести Экономика 37 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 апреля — «Вести. Экономика». Конгресс США подготовил проект закона о запрете проведения сделок с суверенными облигациями РФ.
Согласно проекту закона, запрет предлагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты введения санкций — с 6 апреля.
Закон в случае его принятия запретит гражданам США участвовать в сделках по покупке-продаже гособлигаций РФ, или иным образом, которые выпущены через 180 дней после даты введения санкций.
Проект закона определяет суверенный долг России как:
— облигации, выпущенные Центральным банком России, Российским фондом национального благосостояния, Минфином РФ или агентами, или аффилированными лицами любого такого учреждения со сроком погашения более 14 дней;
— новые соглашения о валютном свопе с Центральным банком России, Российским фондом национального благосостояния или Минфином, срок действия которого превышает 14 дней;
— любой другой финансовый инструмент, продолжительность или срок погашения которого составляет более 14 дней.
Вести Экономика: последние новости
Glencore отказалась от конвертации в акции En+ Акции "РусАла" упали вдвое на фоне санкций США Орешкин: РФ выдержит санкции, а США ждет рецессия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148107
Рубль продолжил резкое падение352
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России75
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым701
Сын Табакова взбесил народ159
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:04
Москву накроют дожди и грозы
Общество Новости Москвы
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
03:38
Детский сад с огородом-ягодником построят в Южном Бутово
Новости Москвы Экономика
10:37
Победитель аукциона отремонтирует Дом культуры Русакова
Новости Москвы Недвижимость
00:47
Фонтан «Времена года» на Манежной площади промоют
Новости Москвы
00:19
На МЦК началась генеральная уборка
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение