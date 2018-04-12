Новый терминал аэропорта «Симферополь» готов к работе

— Так называемая процедура ORAT — это моделирование рабочих процессов и ситуаций, — рассказал руководитель пресс-службы предприятия Игорь Лаптев . — В течение месяца мы проверяли операционную готовность нового терминала. Но столь массовая проверка идет впервые — в ней участвовали около 400 студентов крымских вузов, представителей СМИ и блогеров, а также волонтеры. До этого тестирование проводилось с 50-100 пассажирами.

Каждый из волонтеров получил задание, моделирующее жизненные ситуации в аэропорту и позволяющее проверить его готовность к полноценной работе. В течение нескольких часов они играли роль пассажиров, регистрируясь на рейсы, оплачивая перевес багажа, оформляя и сдавая негабаритные грузы.

— Хотела внести свой вклад в организацию работы нового аэропорта, — говорит студентка юридического факультета Таврической академии Алина Половикова. — На мой взгляд, все службы работают слаженно.

"Тестовые пассажиры" заполнили анкеты, в которых оценили качество работы сотрудников, предоставленных услуг, удобство систем навигации, указали на недостатки и внесли свои предложения, позволяющие улучшить работу аэропорта.

Тестом стала процедура ORAT и для сотрудников аэропорта. Они осваивались на новых местах. По сути — принимали терминал у строителей.

— Работой системы приемки багажа я довольна — ленты шире, чем в старом терминале, так что нужно привыкнуть к их габаритам, — говорит агент по перевозкам Софья Кондратенко.

Немного непривычно чувствуют себя на новом месте и сотрудницы службы авиационной безопасности.

— Наша смена впервые принимает участие в тестировании, — говорит инспектор подразделения Службы авиационной безопасности Анастасия Пихур. — Входим в курс, привыкаем к работе на новом месте. Пока могу сказать, что стало работать комфортнее.

После перевода операционной деятельности в новый терминал аэропорт сможет обслуживать 3650 пассажиров в час или 6,5 миллиона человек в год. В аэровокзальном комплексе оборудовано 55 стоек регистрации, восемь подвижных телетрапов и восемь выходов к перронным автобусам. В терминале будут работать 16 эскалаторов и 28 лифтов, хотя эскалаторы полностью обеспечивают потребности пассажиров в вертикальном транспорте.

Комментарий

— Тестирование — это важная „шестеренка“, позволяющая запустить весь механизм работы. По его итогам и с учетом оценок тестовых пассажиров можно с уверенностью сказать, что мы готовы к переводу рейсов в новый аэровокзальный комплекс.