Евгений Плаксин: новый аэропорт свяжет Крым с 67 городами России

— О планах строительства нового терминала аэропорта впервые объявили в 2015 году, уже летом следующего года началось строительство. Когда терминал примет первых пассажиров?

— Уже через несколько дней — 16 апреля с 8 утра все рейсы начнут выполняться из нового терминала. С последней декады марта мы приступили к тестовым испытаниям, в них участвовали не только сотрудники аэропорта, но и волонтеры и студенты крымских вузов. Во время тестов участники проходили путь пассажира, а на выходе заполняли специально разработанные чек-листы. Благодаря этому мы еще на этапе ввода в эксплуатацию понимали, что и как работает, чему нужно уделить больше внимания, что может быть доработано.

— Расскажите, пожалуйста, об особенностях архитектурного проекта здания.right

— Новый терминал международного аэропорта Симферополь спроектирован одной из ведущих мировых архитектурных компаний Samoo Architects & Engineers ( Южная Корея ). Вдохновленные природой крымского полуострова, в качестве основной идеи дизайнеры взяли образ моря, назвав проект «Крымская волна».

Из основного, что можно выделить, это, конечно, сама конструкция. Здание не имеет постоянной высоты, и своей формой напоминает набегающую на берег моря волну. Это то, что мы видим снаружи. Силуэт волны удалось создать благодаря 136 уникальным криволинейным колоннам высотой до 35 метров.

Конструкция терминала была спроектирована с учетом высокой сейсмической активности региона. Необходимым условием обеспечения устойчивости здания было уплотнение просадочных грунтов до 20 метров вглубь. Строители сняли верхний слой грунта — а это более 300 тысяч кубометров — и утрамбовали дно образовавшегося десятиметрового котлована еще на пять метров. Затем перемещенный грунт вернули и послойно уплотнили. Каток стелил грунт слой за слоем по 20 сантиметров — кропотливая, почти ювелирная работа для обеспечения максимальной стабильности здания.

Кровля нового терминала так же криволинейна, как и фасады. Общая площадь ее составляет более 30 тысяч квадратных метров. Новый терминал аэропорта будет самым большим на юге России, и мы надеемся, что пассажиры по достоинству оценят его и, соответственно, нашу работу.

Тут же хочется отметить и сроки: такой масштабный проект осуществлен всего за 22 месяца. Это беспрецедентный срок для такого объекта.

Работа нового терминала аэропорта в Симферополе. 11 апреля 2018

— Каковы технические и дизайнерские особенности нового аэровокзала?

— Новый терминал аэропорта Симферополь можно назвать самым зеленым в России. Помимо зеленой стены с живыми растениями, у нас будут стеклянные кубы с растениями в зоне прибытия, на первом этаже будет целая аллея из крупномерных деревьев. При переходе из зоны прилета в зал выдачи багажа пассажиры увидят карту Крыма , выполненную из мха.

rightЗеленая стена в зоне регистрации будет самой большой в Европе. По задумке фитодизайнеров стена состоит из двух частей — искусственной и натуральной. Высота живой части составит пять метров, искусственной — десять метров. В общей сложности конструкция будет высотой 15 метров и шириной 110 метров, что сопоставимо с размерами пятиэтажного дома.

Отдельно стоит рассказать о багажной системе. Это первый для современной России полностью отечественный проект. Она изготовлена на заводе в подмосковной Балашихе , комплектующие поставлялись с предприятий Волгограда , Набережных Челнов, Московской области и других городов. Ее пропускная способность составляет 4,8 тысячи единиц багажа в час — этой производительности будет достаточно даже при расширении аэровокзального комплекса в будущем. Сотрудники аэропорта одновременно смогут осуществлять загрузку до 25 рейсов, что особенно важно в летний период, когда аэропорт обслуживает свыше 200 рейсов в сутки.

— Как будет обеспечиваться эксплуатация такого сложного с инженерной точки зрения объекта?

— Новый терминал аэропорта оборудован автоматической системой управления зданием (АСУЗ) или, как принято ее называть в мире, BMS (Building Management System). Система в автоматическом режиме создает микроклимат здания и управляет им по заданным параметрам. Можно сказать, она позволяет с рабочего места оператора удаленно управлять отдельно взятой лампочкой в одном из сотен помещений терминала.

АСУЗ обеспечивает управление в автоматическом и ручном режимах вентиляцией и кондиционированием воздуха (она сама измеряет и регулирует влажность и уровень СО2 в воздухе), а также всеми системами жизнеобеспечения терминала, в том числе системами вертикального транспорта (лифты и эскалаторы) и противопожарной системой.

Датчики температуры и освещенности задают уровень отопления в терминале, а также освещения в здании и на привокзальной площади. Кроме того, АСУЗ автоматически управляет электрообогревом антиобледенительной системы кровли и водостока с учетом показаний датчика наружной температуры.

— Как организована система пожарной безопасности нового терминала?

— Противопожарная система здания, интегрированная в АСУЗ, включает в себя около 10 тысяч пожарных извещателей и более 200 линейных лазерных датчиков. В случае их срабатывания система в автоматическом режиме приводит в действие весь комплекс мер противопожарной защиты. Производится автоматическое закрытие более 1,3 тысячи огнезадерживающих воздуховодов, опускаются противопожарные шторы, отключаются эскалаторы, лифты опускаются на основной посадочный этаж. В автоматическом режиме производится остановка системы обработки багажа, запускаются системы оповещения и дымоудаления, останавливается работа приточной и вытяжной вентиляции. Здание оборудовано системой спринклерного пожаротушения и разделено на 37 зон дымоудаления.

— Какие удобства для пассажиров будут созданы в новом терминале?

— Пассажиры, ожидающие рейсы, смогут зарядить свои телефоны и гаджеты перед путешествием. В здании увеличено число доступных розеток, ими будут оборудованы даже кресла в залах ожидания. Мы предусмотрели полностью автоматизированную систему звукового информирования пассажиров, синхронизированную с системой визуального информирования, в которой будет порядка 170 современных плазменных панелей.

Мы рассчитываем, что инфраструктурное оборудование, которое мы заложили, позволит обеспечить автоматизацию на требуемом уровне на десять следующих лет. Новый аэропорт будет полностью покрыт системой видеонаблюдения с применением интеллектуальной видеоаналитики. Мы планируем продолжить внедрение новых технологий в аэропорту и в будущем. Одна из первоочередных целей в этом списке — внедрение полностью автоматических выходов на посадку, без персонала. При проектировании такая возможность была учтена с самого начала.

В новом терминале будут работать около 20 кафе и ресторанов с открытыми террасами, здесь будут расположены игровые комнаты для детей.

На первом этапе, до появления международных рейсов в терминале, будет работать аналог duty free, где можно будет приобрести косметику и парфюмерию, продукты питания и сувениры. Магазин будет располагаться на третьем этаже в «стерильной зоне», он предназначен для пассажиров, вылетающих внутренними авиалиниями.

Работа нового терминала аэропорта в Симферополе. 11 апреля 2018

— Новый аэропорт был построен буквально в поле, сейчас к нему уже подведены подъездные пути. Какова будет транспортная доступность терминала к моменту его ввода в эксплуатацию?right

— Что касается транспортной доступности, то уже проработан вопрос переноса городских автобусных маршрутов из действующего аэровокзального комплекса в новый терминал и двух троллейбусных городских маршрутов. На данный момент региональными властями прорабатывается вопрос продления до нового терминала троллейбусов до Ялты и Алушты

С точки зрения пересечения транспортных путей у нас очень удобное расположение. Рядом пройдет трасса «Таврида», объездная дорога вокруг Симферополя, выезд в сторону Евпатории и Черноморского. Нашим пассажирам будет очень удобно добираться в любую точку Крыма.

Мы также предусмотрели всю необходимую инфраструктуру для автомобилистов. Парковка на привокзальной площади будет вместимостью порядка 1,5 тысячи машиномест. При этом будут отдельные парковки для грузового транспорта, отдельные парковки для туристических автобусов и отдельный накопитель для автомобилей такси.

Остановка автобусов на территории аэропорта «Симферополь»

— Одна из проблем старого аэропорта — нелегальные автоперевозчики. Как будет организована работа такси в новом терминале?

— Мы создали собственную диспетчерскую службу такси. Машина будет подаваться на первую линию движения перед терминалом и соответствовать всем стандартам, применяем к таксомоторным предприятиям в России.

Пассажиры смогут оформить заказ на стойках расположенных в залах выдачи багажа и прибытия либо самостоятельно заказать услуги такси, воспользовавшись специальными терминалами и мобильными приложениями, избегая при этом нелегальных таксистов.

Водители через мобильное приложение будут получать информацию о том, что можно подъехать и забрать пассажира, строго в соответствии с номером заказа. В парке оператора, который начал сотрудничество с аэропортом, около 300 автомобилей трех классов — эконом, комфорт и бизнес. Все машины обладают необходимым уровнем комфорта, системой безопасности, возможностью оплаты банковской картой, Wi-Fi, детскими креслами. Тарифы согласованы и жестко зафиксированы, так что пассажир сразу узнает о стоимости поездки во время ее заказа.

К системе диспетчеризации такси аэропорта Симферополь может подключиться любой официальный перевозчик, отвечающий требованиям действующего законодательства, регламентирующего деятельность предприятий такси.

— Существующий аэровокзальный комплекс после 2018 года перестанет обслуживать рейсы. Принято ли решение о дальнейшей судьбе терминала?

— Окончательного решения еще нет, но действующие площади пустовать точно не будут. Возможно, часть из них займут объекты торговли. Кроме того, есть очень хорошая идея перенести на это место городской автовокзал. Это поможет разгрузить город и создаст предпосылки для дальнейшего развития на этой территории транспортного хаба.

Часть аэровокзала будет функционировать, как и прежде, но рассчитана она будет только на прием и отправку рейсов бизнес-авиации.

— Как продвигаются проекты, финансируемые по программе ФЦП: строительство новой полосы, ограждения, новой башни для диспетчеров?

— Сегодня в рамках ФЦП ведется реконструкция существующих рулежных дорожек, завершаются работы по строительству перрона, ведутся они в соответствии с графиком. Претензий к качеству, темпу работ и к самому подрядчику у нас нет. Работы по монтажу нового периметрового ограждения планируется начать в ближайшее время.

Что касается дальнейших этапов модернизации аэропорта в рамках ФЦП, то они предполагают возведение новой диспетчерской вышки и строительство новой всепогодной взлетно-посадочной полосы. Все эти работы запланированы на текущий год.

— Аэропорт Симферополя в 2017 году обслужил более 5 миллионов пассажиров, приблизившись вплотную к результату 2016 года. Каковы прогнозы по пассажиропотоку в текущем году?

right— В целом большинство аэропортов России показали значительный прирост в пассажиропотоке в первую очередь на международных линиях. И здесь очень важно отметить, что мы являемся единственным региональным аэропортом России, который обслуживает более 5 миллионов пассажиров только за счет внутреннего трафика. Напомню, что пропускная способность нового терминала — 6,5 миллионов человек в год, в час сотрудники аэропорта смогут обслуживать 3 650 человек.

Начало года было для нас очень хорошим. За первые три месяца мы обслужили более 600 тысяч пассажиров, опережая показатели 2017 года на 7 процентов. Крым остается популярным направлением у туристов, также мы видим увеличение деловых потоков — все больше людей приезжают в регион по вопросам бизнеса. Это значит, что выросла и инвестиционная привлекательность.

Работа нового терминала аэропорта в Симферополе. 11 апреля 2018

Саранск, Нальчик, Махачкала, Владикавказ, Псков и Ноябрьск. Что касается планов пассажиропотока на 2018 год, мы придерживаемся планки в 5 миллионов пассажиров. Сможем ли мы опередить показатели 2016 и 2017 годов, говорить пока преждевременно. Однако один рекорд мы уже побили — в 2018 году из нашего аэропорта можно будет улететь по 67 направлениям. Для симферопольского аэропорта это абсолютный рекорд, такого не было никогда. В этом смысле мы сегодня являемся лидером по пассажиропотоку, разветвленной сети маршрутов и самым необычным терминалом среди всех региональных аэропортов России. После зимнего перерыва будут возобновлены рейсы во многие города России, также откроются абсолютно новые для нас направления — Тамбов

К нам приходят абсолютно новые перевозчики и перевозчики, которые возобновляют полеты спустя несколько лет. Уже в этом году все наши пассажиры и партнеры смогут получить принципиально другой уровень сервиса и комфорта благодаря открытию нового терминала аэропорта Симферополь. В этой связи нам приятно осознавать, что Крым по-прежнему является востребованным у туристов и деловые потоки на полуостров увеличиваются.