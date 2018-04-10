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Проект о нарушениях антимонопольного законодательства на ЧМ-2018 по футболу прошел второе чтение в ГД
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Проект о нарушениях антимонопольного законодательства на ЧМ-2018 по футболу прошел второе чтение в ГД 

Агентство «Москва» 1 час назад
Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении законопроект о порядке рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. в России.
«Законопроектом предлагается внести изменения в законодательство, предусматривающие исключение действий по недобросовестной конкуренции из числа нарушений антимонопольного законодательства, при совершении которых выдается предупреждение. Таким образом, такие действия повлекут за собой возбуждение дел об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.
Предусматривается, что предлагаемый порядок будет применяться до 15 августа 2018 г. Законопроект подготовлен с учетом правоприменительной практики пресечения ФАС нарушений антимонопольного законодательства во время проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 г.
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