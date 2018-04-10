Проект о нарушениях антимонопольного законодательства на ЧМ-2018 по футболу прошел второе чтение в ГД

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли во втором чтении законопроект о порядке рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. в России

«Законопроектом предлагается внести изменения в законодательство, предусматривающие исключение действий по недобросовестной конкуренции из числа нарушений антимонопольного законодательства, при совершении которых выдается предупреждение. Таким образом, такие действия повлекут за собой возбуждение дел об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной записке.