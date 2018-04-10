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Минэкологии Нижегородской области проведет проверку по факту слива фекалий вне отведенных мест
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Минэкологии Нижегородской области проведет проверку по факту слива фекалий вне отведенных мест 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Министерство экологии Нижегородской области проведет необходимые мероприятия по выявлению фактов слива жидких отходов в сормовском районе. Нарушителя будут привлечены к административной ответственности. Об этом сообщили в министерстве.
Напомним, жители Сормовского района пожаловались на запах фекалий, который возник из-за того, что каждый день сотни ассенизаторских машин приезжают к заброшенным колодцам и сливают в них отходы. Жители микрорайона «Мещерское озеро» также отметили, что в водоем сбрасывают нечистоты.
В министерстве отметили, что на сайт круглосуточной экологической диспетчерской службы регулярно поступают обращения граждан о сбросе стоков и жидких бытовых отходов в канализационные колодцы в Сормове.
«Минэкологиии Нижегородской области не имеет полномочий по рассмотрению административных дел по фактам сброса жидких коммунальных отходов в подземные инженерные коммуникации. Вместе с тем, мы проведем необходимые рейдовые мероприятия», — сообщили в министерстве.
Напомним, ранее на запах фекалий также жаловались жители Афонина.
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