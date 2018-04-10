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Госдума приняла закон о страховых льготах для мультипликаторов
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Госдума приняла закон о страховых льготах для мультипликаторов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым устанавливаются льготные тарифы страховых взносов для организаций индустрии анимационного кино. Документ был инициирован правительством РФ.
Поправками в Налоговый кодекс РФ устанавливается на 2018-2023 годы льготный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 14%, а также льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд в размере 8% для российских организаций, осуществляющих производство и реализацию анимационной аудиовизуальной продукции. Аналогичный пониженный тариф страховых взносов установлен в настоящее время для организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий.
Реализация предлагаемой нормы позволит организациям снизить себестоимость анимационной продукции и привлекать высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в частности из информационных технологий. Документ направлен на создание условий для развития российской анимационной отрасли и повышение ее конкурентоспособности, говорится в пояснительной записке.
"Действующие тарифы страховых взносов значительно увеличивают себестоимость анимационной аудиовизуальной продукции, что приводит к нерентабельности производства национальных анимационных фильмов и существенно снижает инвестиционный потенциал отрасли", — отмечается в сопроводительных материалах к документу.
Ко второму чтению документа депутаты одобрили поправку правительства, которая освобождает от НДС операции по реализации прав использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, используемых при создании кинопродукции, в том числе анимационных фильмов, получивших удостоверение национального фильма. Поправку внесли для реализации соответствующего поручения президента РФ, говорится в представленных правительством материалах.
В июле 2017 президент РФ Владимир Путин поручил правительству распространить на отечественные мультипликационные компании действие льготной ставки страховых взносов, как у IT-компаний.
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