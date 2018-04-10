Госдума приняла закон о страховых льготах для мультипликаторов

Поправками в Налоговый кодекс РФ устанавливается на 2018-2023 годы льготный тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 14%, а также льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд в размере 8% для российских организаций, осуществляющих производство и реализацию анимационной аудиовизуальной продукции. Аналогичный пониженный тариф страховых взносов установлен в настоящее время для организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий.

Реализация предлагаемой нормы позволит организациям снизить себестоимость анимационной продукции и привлекать высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в частности из информационных технологий. Документ направлен на создание условий для развития российской анимационной отрасли и повышение ее конкурентоспособности, говорится в пояснительной записке.

"Действующие тарифы страховых взносов значительно увеличивают себестоимость анимационной аудиовизуальной продукции, что приводит к нерентабельности производства национальных анимационных фильмов и существенно снижает инвестиционный потенциал отрасли", — отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Ко второму чтению документа депутаты одобрили поправку правительства, которая освобождает от НДС операции по реализации прав использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, используемых при создании кинопродукции, в том числе анимационных фильмов, получивших удостоверение национального фильма. Поправку внесли для реализации соответствующего поручения президента РФ, говорится в представленных правительством материалах.