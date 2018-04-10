Госдума приняла закон об ужесточении уголовного наказания за хищение денег с банковского счета 

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении закон об ужесточении уголовного наказания за хищение денежных средств с банковского счета. Такое решение было принято в ходе пленарного заседания Госдумы.
Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента депутатом ГД от «Единой России» Игорем Дивинским, депутатами от «Справедливой России» Анатолием Аксаковым и Михаилом Емельяновым и членами Совета Федерации Николаем Журавлевым и Владимиром Полетаевым.
Как уточняется, закон направлен на повышение уголовно-правовой защиты граждан и организаций путем усиления уголовной ответственности за хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета, а равно электронных денежных средств, посредством дополнения ч. 3 ст. 158 («Кража») УК соответствующим квалифицирующим признаком.
Изменения также вносятся в ст. 1593 («Мошенничество с использованием электронных средств платежа») УК РФ.