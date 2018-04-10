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Старт 4-й Неделе Финансовой грамотности дал турнир по спортивно-интеллектуальному двоеборью
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Старт 4-й Неделе Финансовой грамотности дал турнир по спортивно-интеллектуальному двоеборью 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Наш регион не единственный, где проходит подобный марафон. К акции присоединились ещё 9 регионов России.
Приближающийся ЧМ-2018 наложил отпечаток и на акцию по финансовой грамотности. Поэтому начать неделю решили с турнира по финансово-футбольному двоеборью. Первенство проходит в формате брейн-ринга. В борьбу за звание самого эрудированного в области финансов и спорта вступили 8 команд. На кону весьма символичный приз — финбол.
Участниками первого дня акции стали воспитанники центра развития одарённых детей, Кварнториума, Школы олимпийского резерва, школ Калининграда и Дома творчества для детей и молодежи.
Алина Карпейчик, участница финансово-футбольного двоеборья (ЦРОД):
— У нас есть в контакте беседа, куда куратор накидывал нам новую информацию, чтобы мы пополняли свою копилку знаний, в итоге за три недели мы уже готовы к этой игре.
В среду, 11 апреля в Общественной палате для детей пройдет круглый стол на тему волонтёрского движения и финансовой грамотности. Не забудут организаторы и о взрослых, для них будут организованы родительские собрания, самые активные смогут присоединиться к всероссийскому мероприятию для родителей онлайн.
Светлана Трусёнева, министр образования Калининградской области:
— Это и онлайн и живое общение, разные мероприятия, куда они будут привлечены, будут считать семейный бюджет, проходить такое понятия как личные финансы, будут вместе решать экономические задачи.
В рамках акции выступит и польский эксперт, он расскажет о личной финансовой безопасности при выезде за границу. Впервые в этом году для обогащения багажа знаний о личных финансах школьники выйдут из аудиторий. Для них организуют городской финансовый квест. За два часа игры, ребята посетят реальные финансовые организации и даже попытаются получить муниципальную услугу.
Алёна Бушмина, координатор программ по финансовой грамотности в Калининградской области:
— Целых 100 учеников пройдут по финансово значимым местам, таким как Центробанк, министерство финансов, наш музей, в котором так же будет подготовлена экспозиция по финансовой грамотности, а так же МФЦ, где также получат полезную информацию дети будут отвечать на вопросы, решать интересные задания.
Завершиться Неделя финансовой грамотности церемонией награждения. Пройдет она в актовом зале Министерства финансов, призы лауреатам вручит лично министр финансов. Ну, а итогом первого дня недели стала уверенная победа учащихся 47 школы города Калининграда.
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