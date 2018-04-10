Россияне могут пройти онлайн-тестирование по финансовой грамотности

"Проект даст возможность каждому желающему повысить свой уровень финансовой грамотности. Для этого участникам предоставят все необходимые ресурсы — ссылки для самостоятельного изучения материалов по проблемным темам", — цитирует пресс-служба АСИ генерального директора ведомства Светлану Чупшеву

Пройти тестирование можно по 21 апреля включительно на сайте проекта FinZachet.ru. Тест состоит из 30 вопросов, охватывающих денежно-кредитную политику, финансовый мониторинг и валютный контроль, инвестиционную и банковскую деятельность, налогообложение, страхование, пенсионную систему. Также там приводятся примеры финансового мошенничества. Участники, правильно ответившие не менее чем на 24 вопроса, получат персональные сертификаты, подтверждающие высокий уровень финансовой грамотности, а в случае неудачного прохождения теста зачет можно пересдать.

Представители Центрального банка (ЦБ) РФ, который является одним из организаторов проекта, считают, что тестирование позволит повысить стабильность на финансовом рынке за счет снижения количества «ошибок и разочарований». «Финансовая грамотность — не просто сумма знаний, овладев которыми можно считать себя интеллектуалом. Это ежедневное практическое применение умений и навыков для защиты своих сбережений, рационального и безопасного использования финансовых инструментов, приобретения тех или иных финансовых продуктов, которые помогут решить стоящие перед человеком задачи или приумножить имеющиеся средства», — привели в пресс-службе АСИ слова руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаила Мамута