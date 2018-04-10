Оленеводы Коми столкнулись с проблемой аренды пастбищ

На 1 января нынешнего года оленеводством в Республике Коми занимаются пять хозяйств разных категорий. Пастбищами заняты свыше 9,5 миллиона гектаров. Это четверть всех земель республики: 84 процента — земли лесного фонда, остальные — сельскохозяйственного назначения.

Именно с этим и связаны самые большие проблемы. По новому Лесному кодексу Российской Федерации выставить на аукцион территории под пастбища можно только после их кадастрового учета. Для этой процедуры необходимы средства, которых в бюджете нет. Вот и пасут оленеводы свои стада на землях нелегально. Их, конечно, не штрафуют фискальные органы, но и полноправными хозяевами пастухи и их семьи себя не чувствуют.

С подобной проблемой столкнулось и усинское общество с ограниченной ответственностью «Северный», у которого самое большое стадо — около 20 тысяч голов. Оформлена аренда на 25 лет в Ненецком автономном округе на 500 гектаров. А вот в своей республике в аренде нет ни одного гектара.

— Мы так и не успели оформить документы, — говорит генеральный директор «Северного» Вячеслав Рочев. — А тут другая проблема — из-за Урала пришли кочевники. Они считают, что земли ничьи, значит свободные, и поэтому кочуют, куда хотят. Это очень серьезный вопрос. И мы считаем, что решать его надо на уровне двух российских субъектов.

Но неужели на кадастровые работы необходимы такие большие средства, которых не найти в республиканском бюджете? В региональном министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды пояснили, что для проведения работ по постановке земель лесного фонда на кадастровый учет необходимо до 14,5 миллиона рублей. На нынешний год эти средства в главный финансовый документ не закладывали. Поэтому и взять их неоткуда. Пообещали предусмотреть на 2019 год.

Для нормальной и качественной работы хозяйств нужно еще одно исследование — расчет «оленеемкости» пастбищ. Необходимо прежде всего понять, сколько животных могут находиться на конкретной территории, чтобы не нанести ущерб тундре. На это нужно 33 миллиона рублей. Их в республиканской казне на ближайшее время тоже не запланировали.

Между тем региональный закон «Об оленеводстве» был принят еще семь лет назад. Тогда же утвердили и долгосрочную целевую программу «Развитие оленеводства в Республике Коми». Сегодня депутаты Госсовета говорят, что в реализации ряда статей данного закона есть сложности. Поэтому парламентарии готовы доработать положения закона, хотя и отмечают, что за семь лет материально-техническое оснащение предприятий Коми улучшилось. Это и строительство современных убойных пунктов, и новые цеха по переработке мяса. Благодаря господдержке повысилось и качество социального обслуживания работников отрасли и их семей. Не решена лишь проблема с использованием земель под пастбища.

Вопрос, кстати, имеет и другую сторону — сохранение самих пастбищ в связи с интенсивным использованием тундровых земель добывающими компаниями. Они открывают новые месторождения, разрабатывают их, занимая земли, на которых издавна оленеводы пасли своих животных.

По землям передвигается техника, уничтожая ягель, а на его восстановление, как утверждают специалисты, необходимо 20-25 лет. Это касается и многочисленных рыбаков и охотников, которые также свободно разъезжают по тундре.

И опять нельзя принять никаких мер. Нет положения, которое бы регулировало передвижение техники по оленьим пастбищам. Для сравнения: в Мурманской области , Ненецком автономном округе движение транспорта по тундре запрещено в периоды отсут— ствия снежного покрова. Более того, нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 500 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 5 до 50 тысяч — для должностных лиц, от 20 до 100 тысяч — для юридических лиц.

В Республике Коми тем самым законом об оленеводстве, принятом семь лет назад, движение на оленьих пастбищах в период отсутствия снежного покрова запрещено вне дорог. Для проезда нужно оформить специальное разрешение. Но порядок выдачи таких разрешений до сих пор не установлен. Поэтому никто за ним не обращается.

Цифра

27 миллионов рублей направят в 2018 году из республиканского бюджета на возмещение части затрат по содержанию поголовья северных оленей.