Банк России не видит рисков для финансовой стабильности

«Черный» понедельник на российском фондовом и валютном рынке привел к ослаблению рубля к доллару на 4,3 процента, до 60,66 рубля, к евро — на 4,7 процента, до 74,7 рубля. Индекс МосБиржи просел на 8,3 процента, индекс РТС — на 11,4 процента. Так российские рынки отреагировали на расширение санкций со стороны США , объявленное американским минфином в пятницу, 6 апреля. В SDN-список (Specially Designated Nationals List — перечень граждан особых категорий и запрещенных лиц) попали еще 17 правительственных служащих, семь бизнесменов и топ-менеджеров, 12 компаний и две государственные структуры. Впервые в санкционном списке оказались представители частного бизнеса. Включение в список предполагает заморозку активов компаний в США, а также вводит запрет американским физическим и юридическим лицам на любые операции с его фигурантами.

Снижение курса рубля не должно разогнать темпы инфляции, рассчитывают в Банке России

Набиуллина назвала события на рынках после пятничных санкций «коррекцией». По ее мнению, для привыкания экономики и финансового рынка к изменившимся внешним условиям понадобится некоторое время. «Я уверена, что экономика и финансовая сфера к этому адаптируются», — подчеркнула глава ЦБ.

При этом Набиуллина заявила, что Банк России располагает широким инструментарием для стабилизации финансовой системы, однако рисков для нее регулятор сейчас не видит. Одним из «амортизаторов и абсорбаторов» внешних шоков глава ЦБ назвала плавающий курс рубля. Валютный курс влияет и на инфляцию, но это не единственный канал влияния, сказала она.

Однако, по словам Набиуллиной, последние события с курсом не должны разогнать инфляцию, которая пока находится близко к рекордно низким отметкам. «У нас отработан весь инструментарий, прежде всего наша процентная политика, которая позволяет любого такого рода события — ограничивать их влияние на инфляцию», — сказала глава ЦБ.

По оценке Максима Орешкина , реакция рынков на санкции — хороший тест для макроэкономической конструкции, которую правительство и Банк России выстраивают последние несколько лет. Он также заявил, что макроэкономика и финансовые рынки выдержат это давление, отметив фактор плавающего курса рубля как сдерживающий волатильность.

России остается довольно небольшое число ведущих компаний, которые определяют лицо российской экономики, и удар по любой из групп компаний — это удар по экономике в целом, признал Аркадий Дворкович . «Чувствительность к подобного рода недружественным шагам с какой-либо стороны, конечно, высокая. Тем не менее мы и в предыдущем цикле, связанном с санкциями, связанном с падением цен на нефть, находили способы для стабилизации ситуации и решения данных проблем, и не сомневаюсь, что найдем и сейчас», — рассчитывает вице-премьер. Дворкович заявил, что рынки действительно находятся в сложной ситуации. Но падение котировок он назвал вторичной вещью. По словам Дворковича, для правительства приоритетом будет сохранение высокопроизводительных рабочих мест в подсанкционных компаниях.

Параллельно с выступлениями представителей экономического и финансового блока фондовые индексы и курс рубля продолжали падать. Так, во вторник утром доллар приближался к 64 рублям, евро поднимался выше 78 рублей. Однако чуть позже курс российской валюты сумел откатиться назад, но в дневное время не был даже близок к значениям открытия. Фондовые индексы после очередного проседания в начале торгового дня во вторник позднее тяготели к росту.

Помимо уже введенных санкций давление на российские рынки оказывает потенциальное введение санкций против нового суверенного долга, к которому в понимании минфина США относятся не только облигации, выпущенные российским минфином, но и долг госбанков, отмечают в обзоре аналитики банка «Санкт-Петербург» . В прошлом году курс рубля проявил особую чувствительность к потокам нерезидентского капитала, благодаря притоку которого рубль оставался крепким даже на фоне слабой нефти. Сейчас ситуация, скорее, обратная — нефть вблизи 70 долларов за баррель не может сдержать снижение курса рубля из-за выросшего оттока капитала, подчеркивают аналитики банка. По их мнению, ЦБ все-таки может поддержать рынок, запустив операции валютного РЕПО, что помогло бы частично рефинансировать валютные долги попавшим под санкции компаниям.

"Помимо краткосрочной нервозной реакции рынка рубль столкнется и с долгосрочным эффектом санкций — отток капитала нерезидентов окажет существенное давление на национальную валюту, особенно во втором и третьем кварталах, когда приток валюты по текущему счету сезонно снижается", — говорится в обзоре. Сейчас главным фактором на российском рынке остается геополитика, но при этом дальнейшее ослабление рубля такими высокими темпами, как в понедельник-вторник, маловероятно, полагают аналитики банка.