В «Укрэнерго» заявили, что уведомили Россию о начале инвестиционного спора из-за активов в Крыму 

Об этом в Facebook сообщил её гендиректор Всеволод Ковальчук.
«Несколько дней тому назад «Укрэнерго» вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре по активам нашей компании в Крыму», — написал Ковальчук.
Он также отметил, что если спор не удастся урегулировать до конца сентября, компания подаст иск против России в Международный арбитраж.
Ранее сообщалось, что компания «Газпром» подала в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене решения арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом Украины».