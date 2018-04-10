В «Укрэнерго» заявили, что уведомили Россию о начале инвестиционного спора из-за активов в Крыму

Об этом в Facebook сообщил её гендиректор Всеволод Ковальчук. «Несколько дней тому назад «Укрэнерго» вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре по активам нашей компании в Крыму », — написал Ковальчук. Он также отметил, что если спор не удастся урегулировать до конца сентября, компания подаст иск против России в Международный арбитраж. Ранее сообщалось, что компания «Газпром» подала в апелляционный суд округа Свеа ( Швеция ) ходатайство о частичной отмене решения арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом Украины».