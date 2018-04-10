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В «Укрэнерго» заявили, что уведомили Россию о начале инвестиционного спора из-за активов в Крыму
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В «Укрэнерго» заявили, что уведомили Россию о начале инвестиционного спора из-за активов в Крыму 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Об этом в Facebook сообщил её гендиректор Всеволод Ковальчук.
«Несколько дней тому назад «Укрэнерго» вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре по активам нашей компании в Крыму», — написал Ковальчук.
Он также отметил, что если спор не удастся урегулировать до конца сентября, компания подаст иск против России в Международный арбитраж.
Ранее сообщалось, что компания «Газпром» подала в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене решения арбитража Стокгольма по спору с «Нафтогазом Украины».
RT на русском: последние новости
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