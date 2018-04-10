Мундеп Яшин сам себя исключил из призывной комиссии за прогулы

Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин пожаловался на лишение его полномочий председателя призывной комиссии. По его словам, такое решение грубо нарушает закон. Соответствующее заявление муниципальный депутат разместил на своей странице в Facebook.

Однако военный комиссар Красносельского района Москвы Игорь Брагинец рассказал НСН, что изменение в составе призывной комиссии было вынужденным из-за отсутствия Яшина на заседаниях: он посетил лишь три них, а остальные 15 вместо него посещал другой депутат Михаил Бирюков . К тому же, когда обсуждался новый состав призывной комиссии, глава совета депутатов Красносельского района попросту проигнорировал обращение военкомата:

«В январе 2018 года я, как военный комиссар Красносельского района запросил у Главы муниципального образования кандидатуры в состав призывной комиссии, но ответа не получил. Исходя из сложившегося опыта, мы предложили ввести в состав комиссии Михаила Бирюкова, который фактически исполнял полномочия председателя в течение последних 6 месяцев», — рассказал НСН Брагинец.

Любопытно, что за новый состав призывной комиссии 22 февраля согласовал и сам Илья Яшин. Его подпись стоит на документе, который опубликовал на своей странице в соцсетях глава муниципального округа Таганский города Москва Илья Свиридов . По его словам, подобный документ подписывается каждый год.

«Я уже четвертый год возглавляю [аналогичную] комиссию по Таганке, каждый год подписываю документ и ставлю печать, где кроме меня это же делают еще двое глав муниципальных округов — Басманного и Красносельского. После просмотра ролика я стал перепроверять документы, и ничего не понял. Все подписи как обычно, Яшина в том числе. Но в списке членов комиссии его реально нет», — написал Свиридов на своей странице в Facebook.

Таким образом, Яшин сам подписал документ, согласно которому вместо него главой призывной комиссии назначается Бирюков, а теперь утверждает, что полномочий его якобы «лишили».

Напомним, заседания призывных комиссий, которые должен посещать председатель, проводятся раз в неделю, когда объявлен призыв. Глава этой комиссии должен подписывать решения об отсрочке или призыве граждан на военную службу.