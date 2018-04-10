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Еврейский погром в Киеве в 1945 году: почему он произошёл
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Еврейский погром в Киеве в 1945 году: почему он произошёл 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
7 сентября 1945 года в столице Украинской ССР произошел последний еврейский погром, факт которого замалчивался в прессе в те годы и мало известен сейчас. Точное количество жертв этого события не установлено. В одних источниках указывается, что были сильно избиты 3 человека. В других называется гораздо большее число жертв: 36 человек были госпитализированы, пятеро погибли в результате беспорядков.
Предпосылки для еврейского погрома 1945-года
До начала ВОВ в Киеве проживало около 230 тысяч евреев, что составляло четверть его населения. За годы оккупации города фашистский режим не только физически уничтожил сотни тысяч киевских евреев, но насадил новую мораль. Ежедневная пропаганда и публичные расправы над евреями посеяли настроения вседозволенности по отношению к этой нации. Местное население само нередко участвовало в антисемитских казнях.
После освобождения от нацизма угнанные на принудительные работы в Германию и несмотря ни на что выжившие евреи стали понемногу возвращаться в родной город. Бедственное экономическое положение в послевоенные годы — голод, разруха, острый жилищный кризис — и гитлеровская антисемитская пропаганда сделали свое дело. Евреев, которые по царившим в обществе представлениям умели наживаться в любое время, стали винить во всех бедах.
Недовольство назревает
Они действительно богато жили до войны и владели, среди прочего, большими квартирами в Киеве. После разгрома врага эти громадные жилплощади были отданы под коммуналки. Только так можно было решить жилищный вопрос в полуразрушенном городе. Люди ютились в подвалах, на чердаках. В коммунальных квартирах жило по несколько семей. Многие из них были бывшими соседями владельцев этих квартир.
В таких условиях претензии евреев на свою собственность — не только квартиры, но и мебель, и другое имущество — воспринимались населением в штыки. Власти Киева по возможности старались возвращать бывшим владельцам их квартиры, но не более того. Отбирать мебель, посуду и другое имущество у новых владельцев не стали, чтобы не спровоцировать недовольство населения.
Выселение жильцов из бывших еврейских квартир
В начале сентября на улице Китаевской вспыхнул конфликт на почве выселения семьи Грабарь из незаконно занятой ими квартиры, которая принадлежала раньше евреям Рыбчинским. Мать выселяемого семейства обратилась за помощью к сыну-красногвардейцу. Тот с товарищем Мельниковым вступился за семью, но ожидаемого результата это не принесло, после чего и произошли дальнейшие беспорядки.
Расправа
В докладе НКГБ говорится по этому поводу, что пьяные Грабарь И. З. и Мельников Н. А. поздно вечером того же дня «в отместку» за выселение тяжело избили первого попавшегося еврея — Розенштейна И. Д. Тот был военнослужащим и владел табельным оружием. За антисемитский выпад и тяжкие оскорбления он убил Мельникова и Грабаря. Возмущенные свидетели стали нападать на жену сбежавшего с места преступления Розенштейна. Через 3 дня, в день похорон убитых красноармейцев и произошли массовые еврейские погромы, разорение Галицкого базара, принадлежащих евреям магазинов и пр.
За время акции были избиты около сотни евреев. 36 оказались в больнице. Остановила бесчинства киевская милиция. Еще во время похоронной процессии прошел слух о готовящемся гораздо более масштабном антисемитском выступлении, поэтому властям пришлось действовать быстро и решительно. Была выставлена охрана синагоги и других объектов, принадлежавших евреям. Только благодаря такой оперативности были предупреждены массовые убийства. Розенштейн по постановлению суда был расстрелян, но имущество у его семьи конфисковано не было.
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